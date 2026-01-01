A- A+

Loterias Bilhete premiado da Mega da Virada: veja como retirar o dinheiro Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional



Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.428,80, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.



Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em agência da Caixa.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.???????)?

Apostas realizadas no Portal Loterias Caixa ou App Loterias

Prêmios de apostas realizadas no Portal Loterias Caixa ou no app Loterias Caixa, cujo valor líquido seja até R$ 1.700,16 (bruto de R$ 2.428,80, poderão ser recebidos em qualquer agência da Caixa ou unidade lotérica ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago, à escolha do apostador.

Caso a opção seja receber em uma lotérica, você deve apresentar o comprovante impresso da aposta (que possui um código de barras) além de trazer consigo em memória o código de resgate (de 6 números), numeração gerada no Portal Loterias Caixa, com prazo de validade de 24 horas.

Outra opção para recebimento em lotérica é gerar um QR Code para cada aposta premiada, acessando o Portal Loterias Caixa por meio de um dispositivo móvel (celular, tablet etc.). O QR Code gerado possui validade de 60 minutos e pode ser lido por qualquer lotérica. No recebimento por QR Code não há necessidade da impressão do comprovante.

Apostas da Mega-Sena realizadas pelo IBC ou App Caixa

O pagamento de prêmio de apostas da Mega-Sena realizadas pelo Internet Banking Caixa (IBC), independentemente do valor, somente poderá ser resgatado nas agências da Caixa, ao titular indicado no comprovante de aposta, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e foto e a impressão do bilhete premiado, conforme descrito no site https://internetbanking caixa.gov.br. Para os casos de recebimento por procuração deverá ser apresentada procuração pública específica para o recebimento do prêmio de loteria indicado no bilhete e documentos pessoais do procurador.



