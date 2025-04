A- A+

DINHEIRO Bilionárias da Forbes: confira a lista das mulheres mais ricas do mundo Alice Walton, que divide o império do Walmart com seus irmãos, retoma o primeiro lugar com fortuna de US$ 101 bilhões, desbancando a herdeira da L'Oreal, Françoise Bettencourt Meyers

As mulheres continuam extremamente sub-representadas na lista de bilionários do mundo da Forbes. Mas seus números estão aumentando — ainda que lentamente. Este ano, 406 dos 3.028 bilionários do planeta são mulheres, representando 13,4% da lista. Isso é um pequeno aumento em relação a 2024, quando eram 369, ou 13,3%.



A mulher mais rica de todas é Alice Walton, herdeira do Walmart, cuja fortuna está estimada em US$ 101 bilhões. Ela retoma o título de mulher mais rica do mundo, superando a herdeira francesa da L’Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, que agora ocupa o segundo lugar, com US$ 81,6 bilhões.



Bettencourt Meyers e Walton, divide império do Walmart com seus irmãos, vêm disputando o primeiro lugar entre as mulheres nos últimos cinco anos. Em junho, Françoise fez história ao se tornar a primeira mulher a atingir um patrimônio líquido estimado de US$ 100 bilhões. No início de setembro, Alice voltou ao topo devido ao aumento das ações do Walmart e à queda das ações da L’Oréal.





Julia Koch, viúva do industrialista David Koch, falecido em 2019, e Jacqueline Mars, herdeira da fortuna da confeitaria Mars, continuam sendo a terceira e a quarta mulheres mais ricas do mundo.

No total, nove das dez mulheres mais ricas da lista herdaram suas fortunas. A mulher mais rica que construiu sua própria fortuna é Rafaela Aponte-Diamant, cofundadora suíça da maior empresa de transporte marítimo do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 37,7 bilhões. Ela ocupa a quinta posição do ranking e é uma das apenas 113 mulheres autossuficientes na lista. Outras incluem Oprah Winfrey e Taylor Swift, cuja fortuna cresceu 45% no último ano, impulsionada pela 'Eras Tour', que arrecadou cerca de US$ 2 bilhões, tornando-se a turnê de maior bilheteria da história.

Duas mulheres perderam seu lugar entre as dez mais ricas: a magnata da mineração australiana Gina Rinehart, cujo patrimônio caiu quase 5% devido à baixa nos preços do minério de ferro, e MacKenzie Scott, ex-esposa de Jeff Bezos, que continua a fazer grandes doações para causas filantrópicas.

Elas foram substituídas por Melinda French Gates, ex-esposa de Bill Gates, e pela recém-chegada Marilyn Simons, viúva do lendário investidor Jim Simons, falecido em maio de 2024.

Outras novas integrantes da lista incluem a bilionária farmacêutica Martine Rothblatt, fundadora da United Therapeutics, que gera US$ 2,9 bilhões em receita, e Tatiana Volodina, dona da varejista russa de cosméticos L’Etoile, que fatura US$ 1 bilhão anualmente.

