Luxo Bilionário britânico põe iate à venda por US$ 149 milhões para comprar um ainda maior Megaiate 'Arrow', de 75 metros, é um dos mais caros do mercado no momento. Executivo quer agora um de 110 metros

O superiate do bilionário britânico Michael Platt foi posto à venda no mercado. O motivo? Ele está planejando adquirir um ainda maior. O “Arrow” de 75 metros (246 pés) está custando inicialmente nada menos que 139,9 milhões de euros (US$ 149,3 milhões) e é um dos iates mais caros do mercado no momento.

O megaiate de aço e alumínio foi construído em 2020 pelo estaleiro holandês Feadship e seu esportivo design externo foi assinado pela H2 Yacht Design, com sede em Londres. A embarcação possui seis cabines e conta com sky lounge com bar, sala de massagem, cinema e um amplo espaço interno, de acordo com o Fraser Yachts.

Segundo informações do site Boat International, uma grande tela de cinema ocupa lugar de destaque no convés principal, onde também ficam o salão e os espaços para refeições. Há ainda no convés principal uma grande cabine do proprietário, com escritório e camarins, e uma suíte VIP. Outras quatro cabines ficam no convés inferior.

Um elevador de vidro une os principais decks do iate. No terraço, um forno de pizza e churrasqueira se encontram disponíveis aos tripulantes. É também neste andar que uma academia profissional e uma jacuzzi disputam a atenção. Há quartos para uma tripulação de até 19 pessoas.

A embarcação ainda tem duas varandas no deck inferior e contam com equipamentos para mergulho, um grande bar com serviço completo, além de área para massagem e sauna.

Bilionário encomendou iate ainda maior

A venda do 'Arrow' faz parte, na verdade, de um plano por um iate ainda melhor. Platt está trabalhando com a fabricante Feadship em um novo iate que terá 110 metros, segundo uma fonte, que pediu para não ser identificada.

O Arrow será o maior iate em exibição no Palm Beach International Boat Show, na Flórida (EUA), que começa na próxima semana.

Quem é o bilionário britânico?

Michael Platt, de 54 anos, é um dos gerentes de fundos de hedge mais bem-sucedidos do mundo. Ele é a segunda pessoa mais rica da Grã-Bretanha com uma fortuna avaliada em US$ 11,2 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. Seu fundo de hedge, BlueCrest Capital Management, cresceu 153% no ano passado, o que ampliou sua fortuna em US$ 3 bilhões.

Platt também pretende se desfazer de um luxoso imóvel em Nova York. Ele recentemente colocou à venda sua cobertura no Central Park South por US$ 21 milhões e está planejando se mudar para um apartamento de andar inteiro no recém-construído Central Park Tower, segundo fonte.

A assessoria de Platt se recusou a comentar o assunto.

