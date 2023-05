Bilionário Elon Musk afirma que trabalho remoto é "moralmente errado"; veja vídeo

A- A+

O bilionário Elon Musk, de 51 anos, voltou a fazer declarações polêmicas nesta terça-feira (16). Dono de grandes negócios como Space X e Tesla, ele criticou o trabalho remoto e afirmou que o modelo é "moralmente errado".



A declaração foi feita em entrevista ao canal americano por assinatura CNBC. O novo presidente do Twitter já havia demonstrado ser contrário ao home office quando assumiu o comando da rede social, em novembro de 2022, e ordenou a volta de todos os funcionários ao escritório por, pelo menos, 40 horas semanais.

"I'm a big believer that people are more productive when they're in person," Elon Musk said Tuesday on the work from home trend. "People should get off their goddamn moral high horse with their work-from-home b*******." https://t.co/W1BjwKobX8 pic.twitter.com/FWzVHtZFEH — CNBC (@CNBC) May 16, 2023

— Acredito muito que as pessoas são mais produtivas quando estão trabalhando pessoalmente — opinou Musk. — Há algumas exceções, mas acredito que toda a noção de trabalho remoto é como a citação falsa de Maria Antonieta: "Eles que comam brioche" — complementou. A famosa frase a que se refere o empresário teria sido dita pela rainha consorte da França durante sua coroação, em 1778.

— Você vai trabalhar de casa e as pessoas que fizeram o seu carro e que fazem a sua comida para ser entregue não podem trabalhar de casa? Isso te parece moralmente correto? Não faz sentido. É um problema de produtividade, mas também moral — ponderou o CEO da montadora de carros Tesla, alegando ser uma atitude hipócrita e injusta com funcionários que atuam no setor de serviços.



Musk também se referiu a trabalhadores do ramo de tecnologia no Vale do Silício, nos Estados Unidos, como as “classes de laptop que vivem em La La Land”, em referência ao musical lançado em 2016. — Saiam do pedestal moral com o trabalho remoto, porque estão a pedindo a todos para não trabalharem de casa, enquanto eles o fazem — finalizou o sul-africano.

