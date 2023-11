A- A+

Warren Buffett Bilionário Warren Buffett tem caixa recorde de US$ 157 bi com juro mais alto nos EUA Em período de poucos negócios, valor aplicado pela empresa dele em títulos do Tesouro americano é o maior desde 2021

O caixa da Berkshire Hathaway - holding comandada pelo megainvestidor Warren Buffet - atingiu um novo recorde de US$ 157,2 bilhões, impulsionada tanto pelas taxas de juros elevadas quanto pela escassez de acordos significativos, nos quais o bilionário pode aplicar seu dinheiro.

O montante, que a Berkshire tem em grande parte investido em títulos do Tesouro dos Estados Unidos de curto prazo, atingiu seu nível mais alto desde o terceiro trimestre de 2021, informou a empresa com sede em Omaha, Nebraska, neste sábado.

O conglomerado também relatou lucros operacionais de US$ 10,76 bilhões, um aumento em relação ao ano anterior, beneficiando-se do impacto das taxas de juros elevadas em seu montante de caixa.

De saída dos bancões: Executivos largam bancos para administrar o dinheiro dos brasileiros ricos

Apesar de ter intensificado a máquina de aquisições da Berkshire nos últimos anos, a empresa ainda lutou para encontrar muitos dos acordos de alto valor que consolidaram a reputação de Buffett, deixando-o com mais dinheiro do que ele e seus assessores de investimento poderiam aplicar rapidamente.

Ações seguem em alta

Após uma postura mais cautelosa durante a pandemia, ele comprou desde então ações da Occidental Petroleum e fechou um acordo de US$ 11,6 bilhões para comprar a Alleghany. Buffett também dependeu fortemente de recompras de ações diante da escassez de alternativas atraentes, afirmando que essas medidas beneficiam os acionistas.

Em crise no Brasil: Starbucks registra receita anual de US$ 36 bi, alta de 12%

A falta de grandes acordos não diminuiu o entusiasmo dos investidores pela empresa. As ações de Classe B da empresa atingiram um recorde em setembro, à medida que os investidores buscavam sua variedade diversificada de negócios como proteção contra condições econômicas mais desafiadoras. E, embora as ações tenham reduzido parte desses ganhos, o preço ainda tem ganhos de quase 14% no acumulado do ano.

A Berkshire também gastou US$ 1,1 bilhão em recompras de ações no período, elevando para cerca de US$ 7 bilhões o total para os primeiros nove meses do ano. A empresa opera e investe em todos os setores da economia dos Estados Unidos, possuindo negócios como Geico, BNSF, Dairy Queen e See’s Candies, o que faz com que os investidores vejam a empresa como um investimento mais amplo na economia.

Lucro de US$ 2,4 bi

A Berkshire informou que seus negócios de seguros registraram um lucro de US$ 2,42 bilhões, em comparação com uma perda no período do ano anterior, quando a indústria de seguros estava sendo atingida por catástrofes.

A unidade Geico da empresa, que havia enfrentado dificuldades com falta de lucratividade ao longo de 2022, também registrou um lucro em comparação com o mesmo período do ano anterior, à medida que reduziu as despesas com publicidade em 54% no ano até o momento. Ainda assim, o lucro da BNSF, suas operações ferroviárias, caiu 15% devido à diminuição dos volumes de frete e ao aumento dos custos operacionais não relacionados a combustível.

De Rio a Dubai: Conheça as seis cidades que atraem nômades digitais pelo mundo

A Berkshire apresentou resultados operacionais mais fortes, apesar de Buffett ter alertado em sua reunião anual em Omaha, em maio, que os lucros na maioria de suas unidades operacionais poderiam cair este ano, à medida que um “período incrível” para a economia dos EUA chega ao fim.

Ainda assim, o ritmo agressivo de aumentos nas taxas do Federal Reserve ajudou a empresa a obter maior rendimento sobre o dinheiro que acumula principalmente em títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo.

Veja também

Brasil Fazenda estima perder mais de R$ 80 bi com eventual derrota em MP sobre subvenções do ICMS