Bilionários chineses colocam país na segunda posição entre os mais ricos do mundo, segundo a Forbes

A China reafirma sua posição como uma potência econômica global ao ocupar o segundo lugar no mais recente ranking de bilionários da Forbes, divulgado em abril de 2025. Com 473 bilionários acumulando uma fortuna combinada de US$ 1,7 trilhão, o país fica atrás apenas dos Estados Unidos, que lideram com 813 bilionários e um patrimônio total de US$ 5,7 trilhões.

No topo da lista chinesa está Zhang Yiming, fundador da ByteDance, empresa responsável pelo TikTok. Aos 41 anos, Zhang possui uma fortuna estimada em US$ 49,3 bilhões, resultado do sucesso global de sua plataforma de compartilhamento de vídeos. Sob sua liderança, a ByteDance alcançou uma receita recorde de US$ 110 bilhões no ano passado, consolidando sua posição no mercado internacional.

Outros destaques no ranking

O segundo lugar é ocupado por Zhong Shanshan, de 70 anos, fundador da Nongfu Spring, com um patrimônio de US$ 47,9 bilhões. Conhecido como o "rei da água engarrafada", Zhong liderou a lista nos últimos três anos, mas enfrentou uma queda de 24% em sua fortuna devido ao desempenho negativo de sua empresa.





Pony Ma Huateng, fundador da Tencent, aparece em terceiro lugar com US$ 44,4 bilhões. A Tencent, gigante de mídia e comunicação, tem se destacado especialmente no setor de jogos eletrônicos. Colin Huang Zheng, de 44 anos, fundador da Pinduoduo, ocupa a quarta posição com uma fortuna de US$ 34,5 bilhões. A Pinduoduo, conhecida por sua plataforma de comércio eletrônico, tem expandido sua presença no mercado digital.

Redução no número de bilionários

Apesar do destaque de alguns empresários, o número total de bilionários na China sofreu uma redução significativa. Nos últimos três anos, houve uma diminuição de um terço no número de bilionários, refletindo desafios econômicos e oscilações nos mercados financeiros.

A presença expressiva de bilionários chineses no ranking global evidencia a contínua influência econômica da China no cenário mundial, apesar das flutuações e desafios enfrentados por alguns de seus magnatas.

Veja lista dos bilionários chineses:

1. Zhang Yiming

Patrimônio: US$ 65,5 bilhões

Origem da fortuna: TikTok

2. Zhong Shanshan

Patrimônio: US$ 57,7 bilhões

Origem da fortuna: Nongfu Spring

3. Ma Huateng

Patrimônio: US$ 56,2 bilhões

Origem da fortuna: Tencent (games online)

4. Lei Jun

Patrimônio: US$ 43,5 bilhões

Origem da fortuna: Xiaomi

5. Colin Huang

Patrimônio: US$ 42,3 bilhões

Origem da fortuna: PDD Holdings (Pinduoduo)

6. Li Ka-shing

Patrimônio: US$ 38,9 bilhões

Origem da fortuna: Diversos

7. Robin Zeng

Patrimônio: US$ 37,9 bilhões

Origem da fortuna: Contemporary Amperex Technology (CATL)

8. William Ding

Patrimônio: US$ 33,3 bilhões

Origem da fortuna: NetEase (games online)

9. Jack Ma

Patrimônio: US$ 28,6 bilhões

Origem da fortuna: Alibaba Group

10. He Xiangjian e família

Patrimônio: US$ 27 bilhões

Origem da fortuna: Midea Group

11. Wang Chuanfu

Patrimônio: US$ 26,4 bilhões

Origem da fortuna: BYD

12. Lu Xiangyang

Patrimônio: US$ 20 bilhões

Origem da fortuna: BYD

13. Eric Li

Patrimônio: US$ 18,7 bilhões

Origem da fortuna: Geely Automobile Holdings

14. Huang Shilin

Patrimônio: US$ 17,4 bilhões

Origem da fortuna: Contemporary Amperex Technology (CATL)

15. Zhang Zhidong

Patrimônio: US$ 16,9 bilhões

Origem da fortuna: Tencent (games online)

