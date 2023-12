A- A+

FORTUNA Bilionários ficam ainda mais ricos em 2023. Fortuna no topo sobe US$ 1,5 trilhão. Veja lista Musk lidera ranking de quem mais enriqueceu, com quase US$ 100 bilhões a mais no bolso

Foi um ano de alegrias para os bilionários do mundo. O patrimônio líquido combinado das 500 pessoas mais ricas do planeta aumentou nada menos do que US$ 1,5 trilhão em 2023, recuperando totalmente as perdas de US$ 1,4 trilhão do ano anterior, de acordo com o ranking de bilionários da Bloomberg.

Com a alta recorde de ações de tecnologia, os magnatas deste setor foram os que mais enriqueceram – enquanto os mortais comuns, em diferentes países, lidavam com um cenário de inflação persistente, juros altos e turbulências geopolíticas.

Só o grupo de bilionários do setor de tecnologia viu suas fortunas crescerem 48%, ou US$ 658 bilhões, graças ao frenesi em torno da nova tecnologia de inteligência artificial (IA) generativa.

Apesar de não ser um expoente da IA, Elon Musk, fundador da Tesla e dono do X. (ex-Twitter) liderou o ranking de quem amis ganhou dinheiro em 2023. O bilionário, que reconquistou o título de pessoa mais rica do mundo do magnata francês do luxo Bernard Arnault, viu sua fortuna pessoal aumentar em US$ 95,4 bilhões.

Ele enriqueceu ainda mais graças ao sucesso da Tesla e da SpaceX, sua empresa de foguetes e satélites espaciais. Foi um ano bem mais proveitoso para Musk, já que, em 2022, o bilionário havia perdido US$ 138 bilhões.

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, acrescentou mais de US$ 70 bilhões à sua fortuna este ano e agora está empatado com Arnault no segundo lugar do ranking global, enquanto o patrimônio do CEO da Meta, Mark Zuckerberg, aumentou em mais de US$ 80 bilhões.

Mas nem todos sorriram em 2023. O bilionário indiano Gautam Adani perdeu US$ 21 bilhões apenas em 27 de janeiro - e US$ 37,3 bilhões durante todo o ano – depois que operações a descoberto no mercado financeiro afetaram o valor de seu conglomerado de commodities e infraestrutura Adani Group. No entanto, ele ainda possui uma fortuna na casa dos 11 dígitos.

Veja o ranking dos maiores bilionários do mundo

