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Federal Reserve Bill Ackman diz que Fed pode gerar recessão com alta de juros e defende meta de inflação de 3% Investidor também apontou a queda recente do mercado acionário como fator de encarecimento do financiamento por meio de ações

O bilionário e investidor Bill Ackman afirmou que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) corre o risco de cometer "outro erro" na decisão de juros de 9 de dezembro, diante do forte aperto das condições financeiras. Em publicação no X, ele avaliou que novas elevações das taxas podem levar os Estados Unidos e o mundo à recessão.

I think the Fed is about to make another mistake on December 9th. Financial conditions have tightened massively. For example, @SpaceX, an investment grade company, just raised secured debt financing at an 8.259% interest rate versus below 6% for its unsecured bond offering at the time of its IPO. The cost of equity capital has also increased materially with the recent substantial decline in the stock market. The Fed’s 2% inflation ambition is misguided. Geopolitical risk and the required investment in global military spending, de globalization and tariffs, and the massive AI infrastructure and related energy investment are features of the world that did not exist when the 2% target was set. 3% inflation is a more realistic ambition in the new world. The Fed will put the U.S. and world in recession if it continues to raise rates in a failed attempt to drive inflation to 2%. Tell me why I am wrong. — Bill Ackman (@BillAckman) November 22, 2026

Segundo Ackman, o custo do crédito e do capital próprio já aumentou significativamente. Como exemplo, citou a SpaceX, que, de acordo com ele, captou financiamento com dívida garantida a uma taxa de juros de 8,259%, ante menos de 6% em uma oferta de títulos sem garantia realizada na época de sua abertura de capital..

O investidor também apontou a queda recente do mercado acionário como fator de encarecimento do financiamento por meio de ações.

Ackman criticou ainda a meta de inflação de 2% do Fed, classificando-a como "equivocada". Para ele, riscos geopolíticos, aumento dos gastos militares globais, desglobalização, tarifas comerciais e investimentos maciços em infraestrutura de inteligência artificial (IA) e energia criaram uma realidade distinta daquela em que a meta foi estabelecida. "Inflação de 3% é uma ambição mais realista no novo mundo", escreveu.

Na avaliação do gestor, o Fed poderá provocar uma recessão nos EUA e no restante do mundo se continuar elevando os juros em uma "tentativa fracassada" de levar a inflação a 2%.



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