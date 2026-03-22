A- A+

TECNOLOGIA Bill Gates aponta profissões que devem resistir à IA e alerta para impacto no mercado de trabalho Cofundador da Microsoft diz que áreas com pensamento crítico e gestão de crises seguem insubstituíveis

O avanço da inteligência artificial já impacta o mercado de trabalho global, mas, para Bill Gates, há limites claros para essa transformação. O cofundador da Microsoft afirmou que algumas profissões devem resistir à substituição por máquinas, mesmo com a evolução da tecnologia.

Segundo Gates, áreas que exigem pensamento crítico, tomada de decisão complexa e atuação em cenários imprevisíveis continuarão dependentes da presença humana.



Entre elas, o bilionário destaca três setores principais:

Tecnologia (programadores e desenvolvedores)

Apesar de a IA já ser capaz de gerar códigos, Gates avalia que ainda é necessário o trabalho humano para supervisionar sistemas, corrigir falhas e desenvolver soluções mais complexas.

Pesquisa científica (biólogos e pesquisadores)

Na área médica e científica, a tecnologia atua como ferramenta, mas não substitui a capacidade humana de formular hipóteses, interpretar resultados e propor novos caminhos.

Energia (petróleo, nuclear e renováveis)

O setor energético, segundo Gates, exige experiência prática e capacidade de reação em situações críticas, como oscilações de demanda e crises de abastecimento — fatores difíceis de serem totalmente automatizados.

Ao mesmo tempo, estudos recentes apontam que a inteligência artificial já começa a substituir funções em alguns setores. Um levantamento do banco Morgan Stanley indica que esse movimento é mais visível em economias como a do Reino Unido.

Relatório da própria Microsoft também aponta profissões com maior exposição à IA, como tradutores e intérpretes (98%), além de historiadores, matemáticos e editores (91%), escritores (85%) e jornalistas (81%).

Especialistas, no entanto, ressaltam que esses números não indicam substituição imediata, mas sim um alto grau de adaptação exigido. A tendência é que profissionais dessas áreas precisem incorporar a IA ao trabalho para se manterem competitivos.

Veja também