FAMOSOS Bill Gates assume namoro após dois anos de affair; saiba quem é Bilionário está se relacionando com Paula Hurd, viúva do CEO da Oracle

Após dois anos sendo visto ao lado de Paula Hurd, o bilionário Bill Gates assumiu o relacionamento com a amada. Aos 69 anos, o fundador da Microsoft, em entrevista ao programa Today, contou detalhes.

— Tenho a sorte de ter uma namorada chamada Paula. Estamos nos divertindo, fomos para as Olimpíadas e estamos fazendo muitas coisas boas juntos — disse.

O casal foi visto pela primeira vez em fevereiro de 2023, dois anos após o divórcio do bilionário com Melinda Gates e cerca de quatro anos após a morte do marido de Paula, o ex-CEO da Oracle, Mark Hurd.





Segundo a revista People, ela se formou na Universidade do Texas em Austin com bacharelado em administração de empresas em 1984, conforme sua biografia no site da Universidade Baylor.

Paula é mãe de duas filhas, Kathryn e Kelly, com seu falecido marido. Hurd e seu falecido marido tiveram um papel ativo em diversas causas e campanhas de arrecadação de fundos ao longo dos anos. Como doadora de longa data da Baylor University, alma mater de seu marido, ela contribuiu para que a Campanha Give Light atingisse a marca de US$ 1 bilhão com uma doação de US$ 7 milhões em 2021.

