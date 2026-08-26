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inteligência artificial Bill Gates defende "reserva de empregos para humanos" para minimizar impacto da IA no trabalho Em artigo, bilionário compara a necessidade de preservar algumas funções da invasão digital à proteção do meio ambiente com reservas naturais

Bill Gates defendeu a criação de empregos que sejam deliberadamente “reservados aos humanos” em determinados setores, como forma de evitar que sejam substituídos pela inteligência artificial (IA). O cofundador da Microsoft também demonstrou preocupação com a falta de preparo dos governos para lidar com os impactos que o avanço da tecnologia poderá provocar.

Em um ensaio de 6.000 palavras intitulado “A turbulenta era da IA chegou. As escolhas que fazemos são cruciais”, Gates comparou a ideia de proteger determinadas profissões da incursão digital à maneira como as reservas naturais funcionam para proteger o meio ambiente.

“Muitos empregos desaparecerão para sempre”, escreveu o bilionário, em seu primeiro texto longo sobre inteligência artificial em três anos. Segundo ele, à medida que os sistemas de IA e os robôs se tornarem mais sofisticados, algumas atividades deverão ser deliberadamente reservadas para serem realizadas exclusivamente por pessoas.

Gates passou a chamar esse conjunto de funções de “reservado aos humanos” (human reserved). A expressão, explicou, foi inspirada no conceito de reservas naturais: espaços nos quais seria tecnicamente possível construir estradas e edifícios, mas onde a sociedade decide não fazê-lo porque considera que a perda seria grande demais.

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