Bill Gates é o bilionário mais popular nos EUA; Zuckerberg, Musk e Bezos são os mais rejeitados Warren Buffett, CEO da Berkshire Hathaway, é o mais bem avaliado, com 72% de opiniões favoráveis, aponta pesquisa

Mark Zuckerberg é o bilionário com maior índice de rejeição entre os americanos: 64% deles têm uma "visão desfavorável" sobre o CEO da Meta, que controla Facebook, Instagram e WhatsApp, segundo pesquisa do Instituto Ipsos, em parceria com a agência Reuters.

Os americanos também torcem o nariz para Elon Musk, o homem mais rico do mundo com uma fortuna de US$ 244 bilhões (R$ 1,3 trilhão). Um total de 55% dos entrevistados têm opiniões desfavoráveis sobre o empresário. No entanto, o dono da Tesla e da rede social X apresenta uma taxa de aprovação de 39% entre os entrevistados, enquanto 4% disseram nunca ter ouvido falar dele.



A pesquisa avaliou a percepção sobre os dez maiores bilionários dos Estados Unidos. O estudo aponta ainda que Warren Buffett, CEO da Berkshire Hathaway, é o mais bem avaliado, com 72% de opiniões favoráveis, enquanto Bill Gates, fundador da Microsoft, é o bilionário mais conhecido entre os dez, com apenas 5% de desconhecimento.

Segundo a lista dos bilionários, com uma fortuna de US$ 197 bilhões (R$ 1,1 trilhão), Jeff Bezos, fundador da Amazon, também registrou 55% de rejeição, mas sua aprovação é menor que a de Musk, com apenas 29%. Já 13% dos entrevistados afirmaram não conhecê-lo.

Terceiro a lista — a fortuna do CEO da Meta é de US$ 181 bilhões (aproximadamente R$ 1,03 trilhão) — Zuckerberg teve uma avaliação favorável de 26% dos entrevistados e 7% disseram nunca ter ouvido lalar do empresário.

A pesquisa revela também que 64% dos participantes não conhecem Larry Ellison, da Oracle, que obteve avaliação favorável de 13% dos ouvidos e rejeitado por 20%. Já o co-fundador do Google, Sergei Brin é desconhecido por 72% dos entrevistados, enquanto 16% têm uma avaliação desfavorável do criador da gigante de buscas.

Confira quão populares são os 10 americanos mais ricos:

Elon Musk

Empresa: Tesla e X

Fortuna: US$ 244 bilhões

Visão favorável: 39%

Rejeição: 55%

Nunca ouviram falar: 4%

Não responderam: 3%

Jeff Bezos

Empresa: Amazon

Fortuna: US$ 197 bilhões

Visão favorável: 29%

Rejeição: 55%

Nunca ouviram falar: 13%

Não responderam: 3%

Mark Zuckerberg

Empresa: Meta

Fortuna: US$ 181 bilhões

Visão favorável: 26%

Rejeição: 64%

Nunca ouviram falar: 7%

Não responderam: 3%

Larry Ellison

Empresa: Oracle

Fortuna: US$ 175 bilhões

Visão favorável: 13%

Rejeição: 20%

Nunca ouviram falar: 64%

Não responderam: 3%

Warren Buffet

Empresa: Oracle

Fortuna: US$ 150 bilhões

Visão favorável: 72%

Rejeição: 26%

Nunca ouviram falar: 18%

Não responderam: 3%

Larry Page

Empresa: Google

Fortuna: US$ 136 bilhões

Visão favorável: 11%

Rejeição: 17%

Nunca ouviram falar: 69%

Não responderam: 3%

Sergey Brin

Empresa: Google

Fortuna: US$ 130 bilhões

Visão favorável: 9%

Rejeição: 16%

Nunca ouviram falar: 72%

Não responderam: 2%

Steve Ballmer

Empresa: Microsoft

Fortuna: US$ 123 bilhões

Visão favorável: 16%

Rejeição: 17%

Nunca ouviram falar: 65%

Não responderam: 2%

Bill Gates

Empresa: Microsoft

Fortuna: US$ 107 bilhões

Visão favorável: 49%

Rejeição: 43%

Nunca ouviram falar: 5%

Não responderam: 3%

Michael Bloomberg

Empresa: Bloomberg

Fortuna: US$ 105 bilhões

Visão favorável: 29%

Rejeição: 39%

Nunca ouviram falar: 29%

Não responderam: 3%

