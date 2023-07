Bill Gates leva a nova namorada, Paula Hurd, para o "retiro de verão dos bilionários", nos EUA

A- A+

Bill Gates foi flagrado com a sua nova namorada, a filantropa Paula Hurd, na Sun Valley Conference, evento em Idaho, nos Estados Unidos, conhecido como o "retiro de verão dos bilionários".



Em vídeo que circula nas redes sociais, eles aparecem sentados em uma mesa com mais duas pessoas, bebendo. A relação entre eles se tornou pública em fevereiro deste ano, quase dois anos após o divórcio entre Gates e Melinda, com quem foi casado por 27 anos e teve três filhos. O divórcio, na época, ficou conhecido como "um dos mais caros da História".

Com uma fortuna estimada em US$ 136 bilhões, segundo a Bloomberg, Gates ocupa atualmente o quarto lugar na lista de pessoas mais ricas do mundo. O executivo construiu seu patrimônio com a Microsoft, fundada por ele e por Paul Allen em 1975. Hoje, Gates divide seu tempo entre a filantropia e participação em firmas de investimentos.





Bill Gates, the co-founder of Microsoft, has been spotted with his new girlfriend, Paula Hurd, at the Sun Valley Conference in Idaho, an event often referred to as 'billionaire summer camp'.



Paula, sua namorada, é viúva do CEO da empresa de software Oracle e ex-chefe da Hewlett-Packard, Mark Hurd — de quem herdou a fortuna multimilionária. Depois de décadas trabalhando na indústria de tecnologia, ela se tornou organizadora de eventos e filantropa. Em 2021, com uma doação de US$ 7 milhões, ajudou a "Give Light", uma campanha da Baylor University, no Texas, a atingir a marca de US$ 1 bilhão.

No site da faculdade cristã privada, a campanha foi descrita como um meio de "promover atividades que forneçam um 'ambiente de educação inequivocamente cristão'; criar experiências transformadoras de ensino de graduação; aumentar o impacto e a visibilidade da pesquisa e bolsa de estudos de Baylor; e promover programas de artes e atletismo reconhecidos nacionalmente".

O retiro de verão dos magnatas

A Sun Valley Conference, onde Paula está com Gates, é o retiro de verão dos magnatas. O encontro promovido há quase quatro décadas pelo banco de investimentos Allen & Company acontece em um hotel de luxo, o Sun Valley Lodge. A reunião, que teve início na última terça-feira, costuma promover debates sobre economia e negócios (além de atividades como partidas de tênis, golfe e rafting) com protagonistas que incluem o alto escalão da tecnologia, da mídia e das finanças. Tim Cook, CEO da Apple, e Sam Altman, CEO da OpenAI, estão entre os participantes desta edição.

Ao contrário de outras reuniões de cúpula para negócios, como o Fórum Econômico de Davos, a Sun Valley Conference não é aberta à imprensa. Mas todos os anos, fotógrafos aguardam, em frente ao resort, a chegada dos empresários que participam do "retiro de verão".

Confira a lista de alguns dos bilionários que participam este ano da conferência, além de Bill Gates:

1. Tim Cook, CEO da Apple

No comando da Apple desde 2011, Tim Cook recentemente apresentou ao mundo o Vision Pro, óculos de realidade mista que é a nova aposta da empresa para o mercado de tecnologia. A novidade fez com que a big tech atingisse valor de mercado de US$ 3 trilhões. Para 2023, segundo a Apple, a remuneração do executivo deve ser de U$$ 49 milhões.

2. Sam Altman, CEO da OpenAI

Com 38 anos, Sam Altman se tornou um dos nomes mais influentes do setor de tecnologia no último ano. Fundador e principal executivo da OpenAI, ele é o grande nome por trás do ChatGPT. Depois do sucesso do chatbot de inteligência artificial, a companhia foi avaliada em US$ 30 bilhões.

3. David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery

David Zaslav é presidente e diretor executivo da Warner Bros. Discovery desde abril de 2022, quando aconteceu a fusão entre Warner Bros. e a Discovery. A empresa é uma das maiores do setor de entretenimento e mídia do mundo.

4. Bob Iger, CEO da Disney

Bob Iger recentemente assinou contrato para permanecer como CEO do grupo Walt Disney até 2026. O salário estimado do executivo, para 2023, está em US$ 27 milhões, sem contar o bônus anual. O empresário atuou por 15 anos como executivo-chefe do grupo. Em 2021, ele pediu licença do cargo e anunciou aposentadoria. Menos de um ano depois, foi convidado a voltar ao comando da Disney.

5. Warren Buffett, CEO da Berkshire Hathaway

Um dos investidores mais icônicos de Wall Street, Warren Buffett é considerado o sétimo homem mais rico do mundo, segundo a Bloomberg. Com uma fortuna de US$ 114 bilhões, ele é o presidente e fundador da Berkshire Hathaway, firma de investimento que tem participação em grandes companhias.

6. Dara Khosrowshahi, CEO da Uber

O americano de origem iraniana comanda a operação do Uber desde 2017. Antes de assumir o principal posto da empresa, Dara Khosrowshahi chegou a comandar a Expedia, grupo americano de tecnologia que trabalha no setor de viagens e turismo. Sob seu comando, o Uber expandiu globalmente e ampliou para 70 a sua rede de países.

7. Neal Mohan, CEO do YouTube

No comando do Youtube desde fevereiro deste ano, Neal Mohan foi apontado para o cargo depois da saída de Susan Wojcicki, que liderou a plataforma de vídeo por quase uma década. Por 15 anos, Mohan trabalhou como assessor direto de Wojcicki.

8. Bobby Kotick, CEO da Activision

No comando da Activision desde 1991, Bobby Kotick se tornou CEO da Activision Blizzard em 2005, depois da fusão da empresa com a Vivendi Games. A gigante de jogos é dona de marcas como "Call of Duty" e "Candy Crush". No ano passado, sob liderança de Kotick, o estúdio fechou um acordo de venda de US$ 69 milhões de dólares com a Microsoft. Controverso, o empresário acumula queixas de funcionários por ambiente de trabalho hostil, sexismo e até agressões.

9. Marc Benioff, CEO da Salesforce

Com uma fortuna de US$ 8 bilhões, Marc Benioff é fundador e CEO da Salesforce, uma das maiores empresas do mundo em computação em nuvem. A companhia, fundada em 1999, fornece software e aplicativos de gerenciamento para vendas, atendimento, marketing e comércio eletrônico. Ele já foi considerado um dos dez CEOs mais bem avaliados do mundo.

