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criptomoedas Binance retoma saques após roubo de mais de US$ 6 bi em ciberataque Maior corretora de criptomoedas do mundo garantiu que cobrirá as perdas decorrentes do ataque

A plataforma de negociação de criptomoedas Binance informou neste domingo (1º) que retomou os saques depois de perder mais de 6 bilhões de dólares (32,52 bilhões de reais) em ativos virtuais em uma ciberataque atribuída pelo FBI à Coreia do Norte.

A notícia do ataque - considerado o maior roubo de criptomoedas até hoje - provocou na sexta-feira uma queda acentuada nos preços da maioria das principais criptomoedas.

A empresa, a maior corretora de criptomoedas do mundo, garantiu que cobrirá as perdas decorrentes do ataque, diminuindo que adquiriu recursos próprios para adquirir tokens com os quais reportou 90% do que foi subtraído.

Após o ataque, a Binance suspendeu os saques dos usuários, mas informou que eles seriam retomados de forma gradual; A primeira fase desse processo começou no domingo.

Entre 06h e 15h30 GMT (3h e 12h30 em Brasília), a plataforma informou que havia processados 4,65 bilhões de dólares (25,20 bilhões de reais) em saques e 1,01 bilhão de dólares (5,47 bilhões de reais) em depósitos.

A saída líquida de 3,64 bilhões de dólares (19,73 bilhões de reais) representou aproximadamente 2,1% do total de ativos sob gestão da empresa.

O FBI dos Estados Unidos acusou a Coreia do Norte de estar por trás do ciberataque em um comunicado divulgado no sábado, confirmando assim as suspeitas anteriores de pesquisadores privados e analistas de que um grupo ligado a Pyongyang, chamado TraderTraitor, era o responsável.

Ao mesmo grupo foi atribuído o roubo de 1,5 bilhão de dólares (8,13 bilhões de reais) da plataforma Bybit em fevereiro do ano passado.

“A República Popular Democrática da Coreia [Coreia do Norte] foi responsável pelo roubo de mais de 6 bilhões de dólares americanos em ativos virtuais da plataforma de criptomoedas Binance” por volta de 29 de outubro, afirmou o FBI em comunicado.

Cadastro de danos

A empresa garantiu que cobriu as perdas decorrentes do ciberataque por meio da compra de tokens com recursos próprios, com o objetivo de relatar 90% do que foi roubado.

A Binance disse na sexta-feira que estava trabalhando para resolver o que chamou de um “ataque complexo”, com vários “pontos de violação”.

O ataque ocorreu em um contexto de preocupação crescente com o risco de que os avanços da inteligência artificial comprometam os sistemas de criptografia e de segurança da informação.

O FBI acrescentou que “membros do TraderTraitor” estão convertendo os ativos subtraídos em Ethereum e que esperavam que eles fossem lavados ainda mais por meio de sua conversão por serviços de finanças descentralizadas e de câmbio instantâneo.

O órgão policial incorporou entidades do setor privado “a bloquear transações com, ou derivados de endereços, que os agentes do TraderTraitor estão usando para lavar esses ativos investidos”.

No entanto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou em dúvida a participação da Coreia do Norte no ataque cibernético.

"Não estou preocupado. Estamos coletando informações. Não sabemos se é a Coreia do Norte", declarou Trump a jornalistas em sua residência na Flórida na noite de sábado.

Trump costuma registrar com orgulho as cúpulas que mantiveram com o líder coreano, Kim Jong-Un, durante seu primeiro mandato.

O bitcoin despencou quase 5% após a divulgação do ataque. O Ethereum caiu quase 6% e o BNB, criptomoeda nativa da Binance, perdeu quase 10%.

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