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criptomoedas Binance revela que engenheiro baixou programa malicioso que permitiu roubo de US$ 6 bilhões A plataforma informou que já restituiu 98% dos ativos roubados com recursos próprios

A Binance revelou nesta terça-feira (3) que um de seus funcionários, enganado por hackers com uma falsa entrevista de emprego, baixou um programa malicioso que permitiu o roubo de mais de 6 bilhões de dólares (R$ 33 bilhões) em criptomoedas de sua plataforma, considerado o maior ataque da história do setor.

A plataforma informou que já restituiu 98% dos ativos roubados com recursos próprios. Os 2% restantes estavam em criptomoedas que, devido à sua escassez, são mais difíceis de adquirir.

Segundo a empresa, os hackers deram o primeiro passo em junho, quatro meses antes do roubo.

Os criminosos conseguiram fazer com que um engenheiro da plataforma baixasse uma versão do Homebrew, um programa muito conhecido no setor de programação, que continha um vírus.

Embora as equipes de cibersegurança da empresa tenham detectado e eliminado o vírus, os hackers conseguiram obter os dados do engenheiro que o baixou e de outros funcionários da plataforma.

Em setembro, eles abordaram outro engenheiro da Binance por meio de uma plataforma de empregos, oferecendo-lhe uma entrevista e conseguindo que ele baixasse um programa malicioso por meio de "técnicas sofisticadas", segundo a empresa.

Esse programa foi fundamental para o sucesso do ataque cibernético e permitiu que os hackers estabelecessem uma conexão com os sistemas internos da plataforma.

Em 20 de outubro, os invasores utilizaram o acesso obtido e uma ferramenta interna de inteligência artificial (IA) para assumir o controle do software utilizado por outros dois engenheiros.

Nove dias depois, ativaram o código malicioso que desencadeou o ataque, que, segundo o FBI, está ligado às autoridades da Coreia do Norte.

Pyongyang, por meio da irmã do líder Kim Jong Un, classificou a acusação como "retórica absurda".

Dos recursos roubados, cerca de 2,85 bilhões de dólares (R$ 15,7 bilhões) foram congelados, segundo a Binance, o que significa que os invasores não poderiam utilizar essa quantia para trocá-la por outras moedas.

A Binance é a maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo em volume diário de operações. As notícias sobre o ataque cibernético provocaram uma queda acentuada nos preços da maioria dessas moedas.

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