TECNOLOGIA Bing lança gerador gratuito de vídeos com IA baseado no Sora, da OpenAI Ferramenta transforma texto em vídeo e amplia acesso à inteligência artificial desenvolvida por empresa do ChatGPT

O Bing, buscador da Microsoft, começou a liberar gratuitamente para os usuários, nesta terça-feira, o acesso a uma ferramenta de criação de vídeos com inteligência artificial. O recurso, chamado de Criador de Vídeos do Bing, é alimentado pelo Sora, modelo de vídeos da OpenAI, a criadora do ChatGPT.

Apresentado em fevereiro, o Sora marcou um salto na qualidade de geração de vídeos por IA ao demonstrar capacidade de gerar cenas reali, com movimentos de câmera e ambientes complexos. A integração no Bing marca a primeira vez que o modelo de vídeo é disponibilizado ao público de forma gratuita.

Disponível no aplicativo móvel do Bing, para Android e iPhone, o recurso permite que os usuários criem vídeos a partir de comandos simples de texto. O lançamento é global e já está acessível no Brasil. China e Rússia foram os únicos países de fora da liberação.

Cada usuário tem direito a dez criações gratuitas na velocidade “rápida”, que gera os vídeos em poucos minutos. Depois disso, é ativado o modo “padrão”, que leva mais tempo. A ferramenta também tem uma limitação para criação de até três vídeos simultaneamente.

Os vídeos têm 5 segundos de duração e podem ser criados no formato 9:16 (vídeo vertical). Segundo a empresa, o formato 16:9 (horizontal) será incluído "em breve". Todas as criações ficam armazenadas por até 90 dias.

A Microsoft, parceira e investidora da OpenAI, vem incorporando modelos de IA da empresa em diversos produtos — incluindo o Copilot, alimentado pelos mesmos sistemas por trás do ChatGPT, no Windows e no pacote Office.

A ampliação do Sora reforça a corrida das big techs para tornar a geração de vídeos por inteligência artificial mais disponvei. Há duas semanas duas semanas, o Google lançou o Veo 3, modelo capaz de criar vídeos de até um minuto com áudio e resolução Full HD.

A expansão dessas ferramentas tem acendido alertas sobre os riscos ampliados de desinformação, especialmente com vídeos e imagens cada vez mais realistas e difíceis de distinguir da realidade.Além dos deepfakes, esses avanços têm esquentado também os debates sobre o uso de conteúdo não licenciado no treinamento de modelos.

Segundo a Microsoft, o sistema inclui salvaguardas para evitar usos indevidos e utiliza credenciais visuais (C2PA) para sinalizar que o vídeo foi gerado por IA. A expectativa é que o Bing Video Creator chegue em breve também à versão desktop do buscador.

