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CANA-DE-AÇÚCAR Bioconferência Cana 2026 coloca em debate medidas que podem fortalecer setor sucroenergético Evento, que está sendo realizado nesta sexta-feira (13), no Recife Expo Center, reúne cientistas da UFRPE e UFRRJ para debaterem produtividade, sustentabilidade e tecnologias

Enquanto líderes e representantes internacionais discutem a transição energética durante a COP31, na Turquia, pesquisadores brasileiros se reúnem nesta-sexta-feira, no Recife, para debater o potencial da cana-de-açúcar na produção de energia renovável e os avanços científicos que podem contribuir para tornar o setor mais produtivo e sustentável.

A Bioconferência Cana 2026, que está sendo realizada, no Recife Expo Center, reúne pesquisadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e representantes do setor produtivo.

O encontro coloca em discussão tecnologias e pesquisas voltadas ao melhoramento genético da cana-de-açúcar, à fertilidade do solo, ao controle de doenças e ao aumento da produtividade agrícola. São áreas consideradas estratégicas para melhorar a eficiência das lavouras e fortalecer uma cadeia produtiva que, além do açúcar, fornece matéria-prima para biocombustíveis e geração de eletricidade.

Da lavoura à geração de energia

No Brasil, a cana-de-açúcar desempenha um papel importante na matriz energética. O etanol produzido a partir da planta é utilizado como combustível, enquanto o bagaço, resíduo do processamento industrial, pode ser aproveitado na geração de bioeletricidade.

Esse aproveitamento permite que usinas produzam energia para suas próprias operações e, quando possuem estrutura adequada, comercializem excedentes para o sistema elétrico.

O avanço das pesquisas agrícolas também é relevante para essa cadeia. Melhorias na produtividade, no manejo das lavouras e na resistência das plantas podem contribuir para uma produção mais eficiente, com reflexos no fornecimento de matéria-prima às indústrias.

A realização da Bioconferência em Pernambuco aproxima pesquisadores e representantes do setor sucroenergético em uma região historicamente ligada à produção de cana-de-açúcar.

Entre os desafios discutidos estão a busca por variedades mais produtivas, o manejo adequado do solo, o enfrentamento de doenças que comprometem as lavouras e a aplicação de tecnologias que permitam produzir de maneira mais sustentável.

A proposta é aproximar o conhecimento científico das necessidades enfrentadas por produtores rurais e empresas do setor, contribuindo para o desenvolvimento econômico e tecnológico.

Embora não integre a programação oficial da COP31, a Bioconferência Cana está sendo promovida simultaneamente à conferência climática internacional, trazendo para o debate nacional questões relacionadas à transição energética, ao aproveitamento de recursos agrícolas e à sustentabilidade da produção.

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