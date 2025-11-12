A- A+

COP BIOENERGIA BRASIL integra estande sobre transporte sustentável na COP30 Iniciativa reúne os principais agentes da transição energética e destaca papel dos biocombustíveis na descarbonização do setor de transportes

A BIOENERGIA BRASIL marca presença na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, participando do estande “Brazilian Sustainable Transportation” (PV-B26), localizado na Blue Zone, espaço que concentra as delegações oficiais e iniciativas globais voltadas ao enfrentamento da crise climática.

A iniciativa reúne os principais agentes da transição energética no setor de transportes no Brasil, com foco na relevância dos biocombustíveis como vetor essencial da descarbonização. O estande representa o espírito de cooperação e esforço coletivo que norteia esta edição da conferência, promovendo a união de diversas entidades representativas do setor produtivo.

Instituições

Participam do espaço as seguintes instituições: BIOENERGIA BRASIL, União Nacional do Etanol de Milho (UNEM) e União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (UNICA), representando o etanol; Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE), Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (APROBIO) e União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene (UBRABIO), representando o biodiesel; além da Associação Brasileira de Biogás (ABiogás), que representa o biogás e o biometano. Também integram a iniciativa a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), a Sociedade de Engenheiros da Mobilidade (SAE BRASIL), o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças), a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA) e o Movimento Brasil Competitivo (MBCB Brasil).

O espaço contará com uma programação diversificada de painéis, debates e reuniões sobre transporte sustentável, inovação tecnológica e transição energética justa. Uma das atrações é a área de interação com o público visitante, que poderá acessar conteúdos informativos em tablets interativos, com materiais produzidos pelas entidades participantes.

Eixos

Os conteúdos estarão organizados em seis eixos temáticos: Produção Sustentável, Impacto Social, Energia, Veículos Pesados, Futuro e Descarbonização. Durante toda a conferência, representantes das instituições estarão disponíveis para apresentar as ações e resultados do setor, reforçando o compromisso do Brasil com uma matriz energética limpa, inovadora e inclusiva.

A programação completa de painéis e debates pode ser acompanhada nas redes sociais da BIOENERGIA BRASIL e das demais entidades participantes.

