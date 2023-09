Biógrafo de Elon Musk admite erro por ter sugerido que bilionário interveio em ataque ucraniano

A- A+

Walter Isaacson, autor da nova biografia sobre o bilionário Elon Musk, admitiu, na última sexta-feira, que cometeu um erro ao sugerir na obra que o dono da SpaceX agiu para impedir um ataque ucraniano a uma base naval russa. O trecho em questão foi publicado na última quinta-feira no jornal americano Washington Post.

No texto, o autor afirma que Musk disse a seus funcionários para desligar a cobertura Starlink na costa da Crimeia, com o fim de impedir uma ação de drones da Ucrânia. Com isso, ao se aproximarem da base de Sebastopol, os robôs perderam conexão com seus controladores.

Após a publicação do trecho no jornal americano, Musk rebateu a acusação de Isaacson através do X, antigo Twitter, rede social comprada pelo bilionário de origem sul-africana. Ele afirmou que as redes da Starlink já não estavam ligadas na região. Pelo contrário, ele teria recebido um pedido de autoridades ucranianas para acioná-las. A empresa se negou por considerar que isso a implicaria como participante de um "ato de guerra e escalada de conflito".

"Para esclarecer a questão do Starlink: os ucranianos ACHARAM que a cobertura estava habilitada até a Crimeia, mas não estava. Eles pediram a Musk que habilitasse para o ataque de drones à frota russa. Musk não permitiu isso, porque pensou, provavelmente com razão, que isso causaria uma grande guerra", escreveu Isaacson ao se corrigir, na sexta-feira.



"Com base em minhas conversas com Musk, pensei erroneamente que a política de não permitir o uso do Starlink para um ataque à Crimeia havia sido decidida pela primeira vez na noite da tentativa de ataque furtivo ucraniano. Ele agora diz que a política tinha sido implementada antes, mas os ucranianos não sabiam disso, e naquela noite ele simplesmente reafirmou a política", completou o escritor no dia seguinte, em outra postagem.

"Elon Musk" foi escrito pelo biógrafo Walter Isaacson, ex-editor-chefe da revista Time, conhecido por seu retrato bem-sucedido do cofundador da Apple, Steve Jobs, e por suas investigações sobre as vidas de Albert Einstein e Leonardo da Vinci.

