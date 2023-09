A- A+

CELEBRIDADES Biógrafo revela que Elon Musk cortou cabo de servidor do Twitter com canivete e gerou instabilidades Novo chefe da rede social queria mover servidores entre data centers para economizar 'milhões de dólares'

Após meses de negociações e polêmicas, Elon Musk concluiu em outubro do ano passado a compra do Twitter, mais tarde rebatizado de X.



Autor da mais nova biografia sobre o homem mais rico do mundo, Walter Isaacson revela na obra que o novo chefe da rede social resolveu, de repente, mover servidores entre dois data centers para poupar milhões de dólares. Seus engenheiros o alertaram que isso não era fácil nem rápido — além disso, era Natal.

Musk ligou para seu pessoal de confiança e começou a fazer aquela coisa de chefe teimoso: "Isso é mais fácil do que parece". Sua maneira de brincar com o risco sem rede de segurança é outro tema de sua vida, de acordo com o escritor.

"Musk virou-se para seu segurança e perguntou se ele poderia pegar emprestado seu canivete. Com isso, ele conseguiu levantar uma das aberturas de ventilação do piso, permitindo-lhe forçar a abertura dos painéis. Ele mesmo rastejou para baixo do chão do servidor, usou a faca para abrir um painel elétrico, desconectou o servidor e esperou para ver o que aconteceria. Nada explodiu. O servidor estava pronto para transferência. A essa altura, Musk estava totalmente animado. 'Isso foi', ele exclamou com uma risada alta, 'como um remake de Missão: Impossível'", afirma trecho da obra, intitulada "Elon Musk".

Desta operação, resultaram os problemas de estabilidade do Twitter meses depois, como a desastrosa apresentação da candidatura do governador Ron DeSantis. Musk admitiu a Isaacson que estava errado, na ocasião.

— Ainda há merdas que não funcionam por causa disso — disse ao biógrafo.

Mas, acrescentou Isaacson, "a aventura mostrou aos funcionários do Twitter que Musk estava falando sério quando falou sobre a necessidade de um senso maníaco de urgência". Pelos cálculos do biógrafo, Musk agora dirige seis empresas: "Tesla, SpaceX com sua unidade Starlink [satélite], Twitter [agora X], The Boring Company, Neuralink e xAI [nova competição da OpenAI e DeepMind]".

Em abril de 2022, Musk foi descansar alguns dias no Havaí, em uma ilha de propriedade de Larry Ellison, fundador da Oracle. Em vez de se desconectar, ele passou quatro dias refletindo se deveria comprar o Twitter.

Do Havaí, ele voou para Vancouver (Canadá), onde sua mulher, a cantora Grimes, queria levá-lo para conhecer os avós. Mas Musk estava em "modo de estresse" e a deixou no hotel. A partir daí, ele enviou a oferta que acabou levando à compra do Twitter em outubro.



Outra expressão repetida por Musk é "zafarrancho": consiste em criar o sentimento de extraordinária urgência ao estabelecer prazos e objetivos impossíveis. Há vários trechos do livro em que ele se irrita, por exemplo, ao ver que quase ninguém trabalha à noite em algumas de suas fábricas.

Isaacson descreve um assim: “Eu já tinha visto Musk entrar naquele estado de espírito demoníaco antes, então pude sentir o que isso pressagiava. Como acontece frequentemente – pelo menos duas ou três vezes por ano – a compulsão de dar ordem para um motim estava a crescer dentro dele, uma erupção de actividade contínua 24 horas por dia. O objetivo era agitar as coisas e ‘limpar a merda do sistema’, como ele diz.”

Veja também

BRASIL Em embate com Meio Ambiente, MME lança pacote ambicioso para a transição energética do país