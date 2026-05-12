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BANCO CENTRAL Bis: Galípolo foi escolhido chair da reunião de BCs de economias emergentes As reuniões de banqueiros centrais das grandes economias de mercados emergentes acontecem três vezes por ano, no contexto dos ciclos de encontros do BIS

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, foi escolhido pelo conselho de administração do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) como chair das reuniões de banqueiros centrais das grandes economias de mercado emergentes. O mandato de Galípolo, de dois anos, começa em 1º de setembro.

As reuniões de banqueiros centrais das grandes economias de mercados emergentes acontecem três vezes por ano, no contexto dos ciclos de encontros do BIS. Nessa instância, os participantes trocam visões sobre riscos e desenvolvimentos macroeconômicos e financeiros, além de outros assuntos.

As informações foram divulgadas pelo BIS. O presidente do BC brasileiro substitui o executivo-chefe da Autoridade Monetária de Hong Kong, Eddie Yue, como chair das reuniões. Até a última segunda-feira, 11, Galípolo estava em Basileia, na Suíça, onde participou das reuniões bimestrais do BIS.

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