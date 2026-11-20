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criptomoeda Bitcoin cai abaixo de US$ 60 mil pela 1ª vez desde julho e acumula sete semanas de perdas A principal criptomoeda do mercado caminha para registrar a sétima semana consecutiva de perdas,

O Bitcoin caiu abaixo de US$ 60 mil nesta sexta-feira, pela primeira vez desde julho, em meio a preocupações com uma possível redução dos investimentos em inteligência artificial, o que provocou uma corrida de investidores para fora de ativos mais arriscados.

A principal criptomoeda do mercado chegou a recuar 4,5%, para US$ 58.732, e caminha para registrar a sétima semana consecutiva de perdas, sua mais longa sequência negativa desde 2022. Tokens menores tiveram quedas ainda mais acentuadas, com o Zcash tombando cerca de 11% e o Ether recuando 5,6%.

Os investidores retiraram um valor recorde de US$ 541,1 milhões do fundo de Bitcoin à vista da BlackRock na quinta-feira. A saída de recursos do iShares Bitcoin Trust respondeu pela maior parte dos US$ 582 milhões que deixaram os fundos americanos de Bitcoin à vista durante a sessão. Esses fundos registraram saídas líquidas em 12 dos 14 pregões deste mês.

O fortalecimento do dólar e o aumento das expectativas de uma nova alta dos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) pressionaram os mercados nesta semana. O movimento de retração atingiu tanto operações que vinham se beneficiando do forte impulso dos preços quanto aquelas favorecidas pelas apostas em juros mais baixos. O Bitcoin acumula queda superior a 50% em relação à máxima histórica registrada em outubro de 2025.

A última vez que o Bitcoin enfrentou uma sequência mais longa de perdas foi em 2022, quando caiu por oito semanas consecutivas, até 29 de maio daquele ano. Na ocasião, o Fed elevava os juros, enquanto o colapso da stablecoin TerraUSD e de seu token associado, Luna, abalava os mercados de criptomoedas.

-- Com as saídas dos ETFs dando o tom e um Fed mais rigoroso mantendo a pressão sobre os ativos de risco, as instituições ainda não estão entrando no mercado para comprar de forma significativa -- afirmou Paul Howard, diretor sênior da formadora de mercado Wincent.

As ações da Anthropic devolveram boa parte dos ganhos registrados no primeiro dia de negociação na sexta-feira, colocando à prova a confiança dos investidores após a empresa de IA realizar a maior oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da história. O índice Nasdaq 100, que reúne empresas de tecnologia, caiu 2,8%.

-- Os ativos digitais estão em queda junto com outros ativos de risco, devido a preocupações macroeconômicas mais amplas sobre a sustentabilidade do ciclo de investimentos em bens de capital (Capex) em inteligência artificial e seus efeitos sobre os lucros das empresas -- afirmou Cosmo Jiang, sócio-geral da Pantera Capital.

O Bitcoin vem enfrentando uma combinação de pressões nas últimas semanas. Um ataque hacker à Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, no fim de outubro abalou o mercado de ativos digitais. Na semana seguinte, vitórias expressivas dos democratas nas eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos alimentaram preocupações sobre as perspectivas das empresas de inteligência artificial.

Desde 30 de outubro, primeiro pregão nos Estados Unidos após o ataque hacker à Binance, cerca de US$ 4,1 bilhões saíram dos ETFs de Bitcoin à vista.

O Bitcoin continua se comportando como um ativo de risco, frequentemente recuando junto com as ações de tecnologia. Sua correlação de 40 dias com o Nasdaq 100 subiu para 0,69, segundo dados compilados pela Bloomberg.

-- Nos dias em que o Nasdaq caiu 1% ou mais, o Bitcoin recuou em aproximadamente três quartos das ocasiões -- afirmou a formadora de mercado de criptomoedas DWF Labs em relatório que analisou essa relação desde 2020.

Ainda assim, Howard, da Wincent, afirmou que o Bitcoin poderá apresentar uma "recuperação ordenada ao longo dos meses de inverno".

-- Com o IPO da Anthropic agora para trás, poderemos começar a ver o capital voltar a migrar para as criptomoedas, à medida que o Bitcoin testa patamares de preços mais baixos.

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