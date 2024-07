A- A+

criptomoedas Bitcoin chega a superar US$ 65 mil, mas perde força e cai à tarde Por volta das 16h45 (de Brasília), o bitcoin caia 0,67%, a US$ 64.726,99

O bitcoin recuava nesta tarde, depois de ter superado o nível de US$ 65 mil pela manhã. Investidores absorvem sinais sobre a campanha presidencial nos Estados Unidos e as perspectivas de cortes de juros do Federal Reserve (Fed).

Por volta das 16h45 (de Brasília), o bitcoin caia 0,67%, a US$ 64.726,99, segundo a Binance. A ethereum, por sua vez, declinava 1,29%, a US$ 3.424,96.

Em relatório semestral, a Binance explica que tanto os desdobramentos da corrida eleitoral nos Estados Unidos quanto as expectativas para cortes de juros no país devem trazer "volatilidade e benefícios para o setor cripto".

O Elastos, provedor do ecossistema SmartWeb, publicou hoje últimas descobertas da pesquisa Índice BIT (Bitcoin, Inovação e Confiança).



Entre os participantes da pesquisa nos EUA, 50% dos consumidores por dentro das novidades de tecnologia acreditam que o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump entende melhor do bitcoin, enquanto 42% acham que o ex-presidente pode ampliar o uso e os benefícios da criptomoeda, em comparação com outros candidatos presidenciais.

