Bitcoin encosta na máxima histórica após shutdown nos EUA

O Bitcoin demonstrou força nesta sexta-feira (3), ao atingir a marca de US$ 123.261 e se aproximar da sua máxima histórica. O movimento de alta, que chamou a atenção do mercado, consolida a visão da principal criptomoeda do mundo como um ativo de proteção.

A consolidação do movimento de alta ocorre em um cenário de incerteza econômica global, especialmente após o anúncio de shutdown nos EUA. No entanto, o apetite dos investidores continua sendo instigado pela expectativa de novos cortes de juros no país e pela iminente aprovação de ETFs de altcoins.

Além disso, o efeito sazonal conhecido como "uptober", período em que historicamente a criptomoeda tende a subir, potencializa a corrida em direção a máxima histórica.

No acumulado de 2025, o Bitcoin apresenta alta superior a 30%, com valor de mercado estimado em US$ 2,45 trilhões.

