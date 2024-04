Bitcoin: Halving, que corta ganho de mineradores, começa nesta sexta. Veja o impacto na cotação

A- A+

O próximo halving, fenômeno que acontece de quatro em quatro anos e diminui a remuneração dos mineradores de Bitcoin, está previsto para esta sexta-feira (19) e deve fazer o preço da criptomoeda disparar no mercado. Entenda como isso pode afetar a cotação do ativo, que bateu recordes históricos e foi a modalidade de investimento que mais cresceu no primeiro trimestre deste ano.

Quando criado, o Bitcoin foi programado para totalizar 21 milhões de unidades. Desde então, mineradores são remunerados para emitir moedas através de operações realizadas via computador, mas a cada quatro anos, esse pagamento é pago pela metade.

Hoje, os mineradores recebem 6,25 Bitcoins em cada operação. Após esta sexta, no entanto, a recompensa cairá para 3,125 Bitcoins.

O halving é uma forma de a mineração de Bitcoins ir diminuindo aos poucos, o que limita a oferta de moedas e favorece a sua valorização no mercado. No último, em 2020, o ativo subiu quase 600%. Atualmente, há cerca de 19,5 milhões de Bitcoins, e o último deve ser gerado em 2140.

Desta vez, o fenômeno acontece em que um momento que a demanda pelo ativo está em forte alta. O Bitcoin acumula uma valorização de 62% no ano, com a aprovação de Exchange Traded Funds (ETFs) de bitcoins pela SEC, órgão regulador do mercado de capitais nos EUA e a expectativa pelo halving neste ano.



No Brasil, os ETFs de criptoativos já são permitidos há 3 anos. Nesta quarta-feira, futuros de Bitcoin também passaram a ser negociados na Bolsa brasileira. Logo no primeiro dia, foram registrados 7,4 mil contratos futuros da criptomoeda e 111 mil ordens de compra ou venda, de acordo com a B3.

O que é Bitcoin?

O Bitcoin é a mais utilizada das moedas digitais operadas por meio de criptografia, as criptomoedas. Os criptoativos são totalmente virtuais, não tem representação em moedas ou cédulas, nem são emitidas pelo banco central de um país. As criptomoedas surgiram após a crise econômica global de 2008, e a identidade do programador do Bitcoin nunca foi revelada, o que permanece sendo um mistério até hoje.

Para se obter um Bitcoin, é possível realizar a mineração, comprar com uma corretora especializada em criptomoedas ou receber o ativo de alguém como forma de pagamento. O valor de um Bitcoin varia de acordo com a oferta e a procura no mercado de criptoativos. Nesta quinta, a criptomoeda era negociada a cerca de R$ 333 mil.

