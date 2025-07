Bitcoin opera em alta, mas segue tendo nível de US$ 120 mil como resistência

A- A+

O bitcoin operou em alta nesta quinta, 24, com o ativo ainda encontrando resistência no nível dos US$ 120 mil, que vem marcando as negociações ao longo das últimas sessões.

O cenário regulatório segue o grande tema para o mercado, com investidores aguardando novos sinais da administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que possam novamente catalisar altas.



Por volta das 16h00 (de Brasília), o bitcoin avançava 0,59%, a US$ 119.055,99, enquanto o ethereum subia 3,81%, a US$ 3.739,62, segundo cotações da Binance.

"Bitcoin continua a negociar de forma lateral em uma faixa relativamente estreita. Esta consolidação segue um salto acentuado no início deste mês, que viu a principal criptomoeda atingir um novo recorde acima de $123.000", escreveu David Morrison, analista de mercado sênior da Trade Nation. "Agora está sendo negociado abaixo de $120.000, o que se desenvolveu em um nível de resistência significativo."





Uma retração estava potencialmente nos planos depois que o Ether mais que dobrou nos últimos três meses e o XRP subiu 38% no mesmo período, ambos superando os ganhos do bitcoin. "Sem o crescimento do bitcoin, as altcoins, que vinham impulsionando o mercado para cima nos dias anteriores, encontraram-se em liquidação. Quarenta e oito das 100 principais altcoins estão perdendo taxas de dois dígitos em 24 horas, enquanto apenas três estão crescendo", escreveu Alex Kuptsikevich, analista-chefe de mercado da FXPro.



Um fator que afeta as altcoins pode ser as dúvidas sobre o cronograma para aprovação de fundos negociados em bolsa que detêm criptos que não são Bitcoin ou Ether. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA na terça-feira deu aprovação para converter um fundo de índice de criptomoedas da Bitwise em um ETF, mas então imediatamente pausou a conversão pendente de uma revisão.



Isso indica que os reguladores ainda podem estar cautelosos em permitir que fundos que detêm principalmente XRP ou outras criptos menores se tornem ETFs, apesar da postura relativamente pró-cripto da administração Trump.



*Com informações Dow Jones Newswires.

