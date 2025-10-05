A- A+

criptomoeda Bitcoin volta a bater recorde com cotação acima de US$ 125 mil Bitcoin tem ganhado impulso com a cautela dos investidores sobre a paralisação orçamentária do governo federal nos Estados Unidos

O bitcoin mantém sua maré de alta e bateu um novo recorde neste domingo (5), com cotação acima dos 125.000 dólares (R$ 668,6 mil).

A principal criptomoeda foi cotada a 125.689 dólares (aproximadamente R$ 672.287) e com este valor bateu um novo recorde, depois do registrado em agosto, de 124.500 dólares (aproximadamente R$ 675.512, em valores da época).

O bitcoin tem ganhado impulso com a cautela dos investidores sobre a paralisação orçamentária ('shutdown') do governo federal nos Estados Unidos.

A valorização das ações americanas também impulsionou esta maré, pois os investidores buscam ativos seguros, enquanto o Congresso dos Estados Unidos negocia o orçamento do governo federal, segundo a agência de notícias financeiras Bloomberg.

O presidente americano, Donald Trump, tem beneficiado as criptomoedas e tanto o republicano quanto seus familiares participam de vários negócios no setor.

A Câmara de Representantes (baixa) dos Estados Unidos aprovou três projetos de lei que modificam o marco regulatório das criptomoedas e beneficiaram sua cotação.

"Com muitos ativos, inclusive as ações, o ouro e bens colecionáveis como as cartas de Pokémon batendo altas históricas, não é nenhuma surpresa que o bitcoin se beneficie da narrativa de desvalorização do dólar", comentou Joshua Lim, codiretor de mercados da corretora de criptomoedas FalconX, citado pela Bloomberg News.

Veja também