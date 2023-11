A- A+

Black Friday Black Friday 2023: comércio prevê recorde de R$ 4,6 bi em vendas na temporada de promoções deste ano Estimativas da CNC apontam que varejo deve movimentar um montante 4% maior que no ano passado e R$ 1 bilhão acima do montante de 2019, antes da pandemia

Depois de resultados frustrantes no ano passado, a Black Friday deve movimentar R$ 4,64 bilhões e chegar ao maior faturamento desde que a data tradicional do mercado consumidor americano foi incorporada ao calendário do comércio nacional, em 2010.

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), descontada a inflação, o crescimento está estimado em 4,3% em 2023.

Neste ano, o consumidor também pretende comprar produtos de maior valor, como eletroeletrônicos e itens de utilidades domésticas (R$ 1,28 bilhão), além de móveis e eletrodomésticos (R$ 1,05 bilhão). Essas duas categorias, juntas, respondem por cerca de metade do faturamento estimado.

A CNC afirma que dois motivos ajudam a explicar o maior interesse do consumidor em comprar na data. Em primeiro lugar, o arrefecimento da inflação. Depois, a queda na taxa de juros.

Menos endividado, com muita gente reabilitada para o crédito pelo programa Desenrola Brasil, e com maior acesso a financiamento, o brasileiro está mais disposto a gastar com bens duráveis.

Também foi monitorada a demanda pelos dez principais produtos mais buscados pelos consumidores no e-commerce brasileiro nos últimos 30 dias. Estão em alta aparelhos de ar-condicionado (+177,3%), televisões (+88,0%) e fogões (+68,6%).

Veja também

Arcabouço fiscal Governo estuda contingenciamento para início de 2024 para manter déficit zero