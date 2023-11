Black Friday 2023: conheça cinco sites comparadores de preços para economizar

A- A+

Para achar descontos imperdíveis na temporada de promoções da Black Friday, o consumidor pode ter uma ajuda de sites que comparam preços. Eles dão alertas de ofertas, permitem criar listas de desejos e, principalmente, auxiliam a identificar os preços mais baixos no mar de promoções da internet. Confira abaixo

Zoom

O Zoom é um dos comparadores de preço mais famosos. A empresa diz que exibe apenas sites confiáveis nos resultados. A plataforma permite navegar por categorias ou pesquisar pelo produto desejado na barra de busca.

Assim como outros comparadores, ele fornece a ficha técnica, avaliações e histórico de cada produto. Tem ainda a função “alerta de preço”, que avisa quando o valor chegar ao que o consumidor quer.

Há ainda o cartão Zoom, que oferece até 1% de cashback.

O Zoom também disponibiliza um especialista para tirar dúvidas e ajudar o consumidor a escolher o produto certo.

Está disponível na web e como aplicativo para Android e iPhone (iOS).

Buscapé

O comparador de preços Buscapé pertence ao mesmo grupo que o Zoom e também tem sistemas de alerta e histórico de preço.

O diferencial é que ele também aponta para pequenos varejistas, além de oferecer o cartão Buscapé — que não possui anuidade e garante 2% de cashback nas compras.

A navegação é igualmente simples: o consumidor pode pesquisar produtos pelas categorias ou pela barra de busca.

Além das ofertas, o Buscapé investe em listas e reviews escritos por especialistas para ajudar o consumidor a escolher o produto. Os conteúdos estão reunidos no blog “Dicas do Busca”.

Disponível também para Android e iOS, a plataforma já apresenta uma aba com descontos exclusivos para a Black Friday 2022

JáCotei

O JáCotei é um site de comparar preço que reúne diversas ofertas e promoções em sua página inicial, onde também é possível encontrar os itens mais procurados pelos consumidores.

Os usuários podem navegar pelas categorias ou digitar, na caixa de busca, o produto, marca ou modelo desejado.

A ferramenta tem recursos como gráfico com variação de preço de cada produto, alerta de preço e criação de lista de desejos.

Além da versão web, o JáCotei está disponível como extensão de navegador e para download em celulares Android e iPhone (iOS).

Google Shopping

O Google disponibiliza uma ferramenta de comparação de preço integrada ao buscador. Seu uso é simples: basta digitar o produto desejado para visualizar as melhores ofertas.

A plataforma também sinaliza os itens em promoção ou que tiveram redução no preço.

O Google Shopping se destaca por permitir salvar produtos favoritos e criar listas de compras.

Além disso, é possível consultar as informações técnicas e ver imagens e vídeos dos produtos, quando disponíveis.

Não permite analisar o histórico de preço de um produto nem garante a legitimidade das lojas indicadas.

Promobit

O Promobit reúne as melhores ofertas dos principais e-commerces do país, mas com um diferencial: todas as promoções são cadastradas pelos próprios consumidores.

As sugestões passam pela curadoria da equipe de moderação, garantindo a segurança e o menor preço.

No menu, é possível navegar pelas categorias de produtos ou por loja, bem como acessar o fórum e o blog do Promobit, que reúne discussões, dicas e reviews.

Há uma aba específica para a Black Friday. Também há uma aba para cupons.

É possível configurar alerta de preço, deixar comentários e avaliações nos produtos e criar lista de desejos. Há também um fórum em que usuários conversam entre si sobre ofertas.

O aplicativo do Promobit para Android e iPhone (iOS) apresenta os mesmos recursos.

