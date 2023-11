A- A+

A Black Friday 2023 deste ano deve ser marcada por resultados mais fracos, queda no faturamento e número menor de pedidos no comércio eletrônico, apontam relatórios preliminares. As categorias de eletrodomésticos e eletrônicos lideraram as vendas. E o número de reclamações bateu recorde.

A Neotrust reportou uma queda de 14,4% nos ganhos do comércio digital durante a Black Friday, com um total de R$ 4,9 bilhões em faturamento. A empresa, que monitora 2,5 mil varejistas, aponta que houve também que o número de pedidos totalizou 7,6 milhões, queda de 15,8%. O relatório leva em consideração compras realizadas até às seis da tarde deste domingo.

O resultado vai na contramão de projeções que apontavam para ganhos na Black Friday deste ano, na comparação com os resultados de 2022. A própria Neotrust tinha expectativa de que o faturamento crescesse 12% na data.

Entre as varejistas, MercadoLivre, Amazon, Shein e Shopee aparecem entre as que mais ganharam tráfego em aplicativos e sites nos primeiros vinte dias de novembro, período pré-Black Friday, apontou um relatório do Itaú BBA. Já Americanas, Carrefour Brasil e Petz tiveram declínio na participação em DAU (usuários ativos diariamente), completa o banco.

O Itaú BBA acrescenta que, como aconteceu no ano passado, as promoções da Black Friday acabaram distribuídas por todo o mês. Por isso, para determinar o sucesso da data, seria preciso acompanhar como serão os próximos dias, indicam os analistas.

Calorão puxa buscas e reclamações batem recorde

Segundo a Neotrust, a categoria de eletrodomésticos liderou o número de pedidos e o faturamento desta Black Friday, representando 20,7% dos ganhos totais e 501 mil pedidos. Na sequência, os segmentos de eletrônicos e telefonia foram os que representaram a maior parte das vendas, com 15,4% e 11,7% do total comercializado, respectivamente.

Consumidores com idade entre 36 e 50 anos foram os que mais compraram e o cartão de crédito foi o método de pagamento mais utilizado, uma escolha de 56,2%, de acordo com a empresa.

Na sexta-feira, uma análise do Google mostrou que iPhone, Air Fryer, Playstation e geladeira eram os itens mais buscados no Google Shopping, entre às 6h e às 10h. Três itens para combater as altas temperaturas aparecem entre os dez mais procurados: ar condicionado, ventilador e ar condicionado inverter.

Se as vendas deste ano acabaram mais fracas, um número foi recorde: o de reclamações, mostra um levantamento do Reclame Aqui. O site registrou o maior volume de queixas desde a estreia da data no Brasil, com 12,1 mil reclamações. A profusão de golpes foi um dos motivos da alta, segundo a empresa.

