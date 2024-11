Black Friday 2024: especialistas em marketing discutem assunto no Recife

A- A+

A Black Friday 2024 e as festas de fim de ano são datas importantes para o varejo no segundo semestre, incentivando empresários de todos os portes a investir em recursos para atrair a atenção e conquistar a preferência dos consumidores.

Entre essas estratégias, o marketing digital se destaca por permitir uma segmentação do público-alvo muito mais precisa e, muitas vezes, mais em conta que a publicidade tradicional.

Para apoiar os empreendedores nessa jornada, estreia, nesta quarta-feira (13), o Sebrae Alta Performance, reunindo três dos maiores especialistas do país na área de marketing digital e de vendas: Rafael Kiso, Rapha Falcão e Thiago Concer.

O encontro acontece na sede do Sebrae, na Ilha do Retiro, às 19h.

“O Sebrae Alta Performance foi programado para acontecer em tempo hábil já para a Black Friday e tem importância vital na construção de estratégias que consigam, em curto prazo, fazer diferença no faturamento dos empresários neste período de festas e em todos os dias do ano. Para isso, teremos três palestrantes de renome nacional que transmitirão informações e orientações relevantes para aumentar as vendas dos empreendedores. Esses especialistas, muitas vezes, só são vistos em eventos realizados em outras regiões do país”, explica o analista do Sebrae/PE Omero Galdino Júnior.

Conteúdo

A programação do Sebrae Alta Performance vai apresentar técnicas de persuasão para

influenciar a decisão de compra, tendências sobre estratégias para aumentar a visibilidade e dicas para aumentar conversões em e-commerce e marketplace. Também serão discutidas estratégias de marketing para potencializar os resultados no ambiente digital, posicionamento de marca, relevância online, campanhas no Google e redes sociais e inspirações para superar desafios e atingir metas no mundo digital.

Ainda entre os pontos altos do encontro está a abordagem sobre como explorar o algoritmo do Instagram para melhor alcance e interação. A rede social é uma das que mais crescem no planeta, sendo a quarta mais popular do mundo, atrás apenas do Facebook, Youtube e Whatsapp. Atualmente, a plataforma tem um bilhão de usuários ativos mensais globalmente, com metade desse contingente acessando o recurso diariamente. No entanto, as tendências sugerem que a ferramenta passará por transformações consideráveis já no ano que vem, o que deve exigir de marcas e criadores uma adaptação rápida para manter a visibilidade.

Serviço

Sebrae Alta Performance – Marketing Digital, com Rafael Kiso, Rapha Falcão e Thiago Concer

Quando: nesta quarta-feira (13.11), a partir das 19h

Onde: Sebrae/PE - Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro, Recife-PE

Quanto: R$ 117

Mais informações e ingressos no site

