Black Friday 2025: farmácias antecipam descontos; confira

A poucas semanas da Black Friday 2025, diversas lojas já antecipam suas ofertas na corrida pelos melhores preços. Entre os setores que se destacam com grandes promoções, um em especial chama atenção: o das grandes redes de drogarias. Em todo o país, as gigantes do varejo farmacêutico lançam campanhas antecipadas e descontos agressivos para atrair consumidores em busca das melhores oportunidades.

Oficialmente, a Black Friday 2025 será no dia 28 de novembro. Entretanto, uma das principais estratégias do setor é apostar em semanas temáticas de descontos que se estendem por todo o mês. Redes como Pague Menos, Nissei e Venâncio têm adotado esse formato para manter o consumidor engajado ao longo de novembro.

A Pague Menos, segunda maior rede de farmácias do país, concentra os descontos da primeira semana em produtos da linha "família". Itens voltados ao cuidado diário — como fraldas, hidratantes, analgésicos, anti-inflamatórios e cremes dentais — estão com preços reduzidos.

Ao longo do mês, a rede também promete promoções de até 80% em medicamentos, produtos de beleza e conveniência, com valores a partir de R$ 3,99.

A rede Nissei deve apostar não apenas em ofertas segmentadas ao longo das semanas, mas também em fins de semana dedicados à categoria de conveniência, com preços especiais em itens de uso diário aos sábados e domingos.

As melhores oportunidades nas lojas do grupo, porém, devem ficar reservadas para a sexta-feira da Black Friday (28). Segundo comunicado da empresa, a data contará com "um incremento do portfólio e preços ainda mais convidativos".

Condições especiais de pagamento

A “V.Friday”, da Drogaria Venâncio, deve conquistar a clientela com promoções que chegam a até 80% de desconto em todos os segmentos ao longo de novembro, além de condições especiais de pagamento. Dermocosméticos poderão ser parcelados em até seis vezes sem juros, enquanto os demais produtos terão parcelamento em até três vezes durante todo o mês.

A ampliação das formas de pagamento também faz parte central da estratégia da maior rede de farmácias do país, a RD Saúde, dona das marcas Raia e Drogasil. Nesse caso, o benefício de parcelamento em até seis vezes sem juros será exclusivo para compras realizadas pelo aplicativo ou site.

A facilitação no pagamento tende a favorecer as famílias brasileiras em um momento delicado, já que, em outubro, o endividamento manteve trajetória de alta pelo terceiro mês consecutivo, alcançando 79,5%, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Consumidores antecipam compras por até um ano

O cenário, porém, não preocupa Daniel Campos, diretor executivo de Marketing e Clientes da RD Saúde, grupo que reúne Droga Raia e Drogasil.

— Embora os juros altos afetem as compras em alguns setores do varejo, como eletrônicos, vestuário e outros, isso pode acabar nos favorecendo. O consumidor tende a priorizar itens essenciais de farmácia, como leite em pó, fraldas e medicamentos. A tendência é que eles aproveitem as grandes promoções para garantir o abastecimento para boa parte do ano. Essa antecipação virou um comportamento real de consumo — explica Campos.

A RD Saúde, que iniciou em maio os preparativos para sua campanha "A maior Black do cuidado", promete descontos em produtos de grandes marcas de beleza, perfumaria, higiene pessoal, cuidados infantis, suplementos, vitaminas e medicamentos de venda livre, nas mais de 3,4 mil farmácias espalhadas pelo país. Segundo Campos, a estratégia é dinâmica:

— Não temos um número fixo de dias ou semanas para nossas promoções. Tudo depende da disponibilidade dos fornecedores. Podemos ter ofertas que duram três dias, uma semana ou até apenas algumas horas — explica o direto de marketing.

Inauguração e eventos nas Drogarias Pacheco e São Paulo

O Grupo DPSP, dono das redes Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, reservou para o penúltimo mês do ano uma série de ações em comemoração à Black Friday, com foco no acesso à saúde e ao bem-estar.

Durante o período, lojas físicas, site e aplicativo oferecerão descontos de até 70%. Em algumas datas especiais — como a própria sexta-feira da Black Friday (28) —, a empresa promete "reduções ainda maiores", segundo comunicado da empresa.

Além das promoções, o grupo realizará, durante a Black Friday, eventos em parceria com a indústria, como a inauguração de um novo modelo de loja na região do Méier, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O novo espaço funcionará como um centro integrado de serviços e experiências, na Zona Norte da cidade, batizado de "Espaço Viva Saúde", onde serão aplicadas vacinas, realizados exames laboratoriais e oferecidos outros atendimentos. O local também contará com o "Momento Viva Você", espaço dedicado ao autocuidado e à beleza.

— Essa unidade marca uma nova etapa para a companhia, posicionando as farmácias da nossa rede como pontos de relacionamento e cuidado, passando então de um modelo transacional para uma relação humanizada e pessoal — afirmou o CEO do Grupo DPSP, Marcos Colares.

