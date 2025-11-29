A- A+

Black Friday 2025 impulsiona comércio com alta de 28,5% nas vendas, apontam dados do Itaú Unibanco Pagamentos com Pix cresceram 37,5% na comparação com a mesma data comercial de 2024

A Black Friday aqueceu o comércio e os serviços, registrando um crescimento expressivo nas vendas. Segundo levantamento do Itaú Unibanco, entre a zero hora e a meia-noite de sexta-feira, houve um aumento de 28,5% nas vendas em todo o Brasil, na comparação com o mesmo período da data comercial do ano passado.

A apuração considera as vendas realizadas nas maquininhas de pagamento Laranjinhas e nos meios de pagamento do e-commerce, com cartões de débito, crédito, voucher e Pix. Ao analisar apenas o e-commerce, a alta foi de 33,25%.

Os pagamentos com Pix tiveram alta de 37,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Considerando todos os meios de pagamentos, os segmentos que se destacaram foram: supermercados, com alta de 32,4%, seguido por celulares, com crescimento de 23,9%, e farmácias, com 22,4% de aumento nas vendas no período.



“A Black Friday concentra o maior volume de transações do ano e testa, ao mesmo tempo, a confiança do consumidor e a capacidade operacional do varejo”, afirma Rodrigo Bizzotto, superintendente de Produtos da Rede, do Itaú Unibanco.

Segundo ele, a consolidação do Pix reforça essa nova dinâmica de consumo, em que tecnologia e confiança "andam lado a lado para impulsionar o crescimento dos empreendedores.”

