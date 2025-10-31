A- A+

NEGÓCIOS Black Friday 2025: iPhone tem descontos de até 70% nas operadoras de telefonia. Veja as promoções Teles investem em campanhas publicitárias para adiantar decisões de compra e focam no modelo iPhone 16e, lançado no início deste ano, como opção mais econômica para os consumidores

Faltando poucas semanas para a Black Friday, o iPhone lidera a lista de apostas de empresas de telecomunicações neste fim de ano. As operadoras já antecipam promoções da Black Friday para vender os smartphones da Apple, que acabou de lançar sua mais nova versão, o iPhone 17.

A TIM escalou o ator Cauã Reymond para se juntar às cantoras Ivete Sangalo e Iza para anunciar descontos que chegam a quase 70% nos modelos da Apple.

O segmento de smartphones é um dos mais buscados pelos consumidores nesta temporada de compras de fim de ano, aponta a consultoria Neotrust. Segundo a consultoria, os celulares devem responder por 9,4% dos R$ 11 bilhões em gastos esperados somente entre os dias 26 e 28 de novembro, quando o comércio realiza a Black Friday.

Consumidor espera Black Friday

No acumulado dos três primeiros trimestres de 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado, as vendas da categoria de smartphones apresentou um crescimento de 3,8% no faturamento, totalizando R$ 21,25 bilhões. Para especialistas, a data pode ajudar o segmento a registrar maiores vendas.

— Em 2024, detectamos um crescimento de vendas expressivo logo na primeira semana do mês de novembro. Acreditamos que, em 2025, a tendência vai se consolidar. No entanto, observamos que, quando se trata de categorias com custo médio mais alto, o consumidor prefere aguardar a Black Week — diz Léo Homrich Bicalho, head de Negócios da Neotrust.





Versão econômica atrai na TIM

Segundo Fábio Avellar, vice-presidente de Receitas da TIM, o consumidor vem cada vez mais aproveita a Black Friday para trocar de celular. Por isso, diz ele, a estratégia foi aumentar o volume de promoções para a data. Na TV, o ator Cauã Raymond foi escalado para peças de publicidade.

Avellar cita o iPhone 16e, com 256 GB, que passará de R$ 6.599 para R$ 1.999 para os clientes que contratarem um de seus planos pós-pagos, como o Black Família com Apple One, com quatro linhas e preços a partir de R$ 304,99 por mês.

O iPhone 16e, lançado no início deste ano com tela de 6,1 polegadas, é, segundo as empresas, o modelo mais vendido da Apple no Brasil. O aparelho é a versão mais econômica da companhia, mas conta com recursos presentes nas linhas regular e premium, como o Apple Intelligence — o sistema de inteligência artificial da companhia, que tem o ChatGPT integrado — e câmera traseira com resolução de 48 MP.

— Queremos ter o iPhone mais barato do Brasil nesta Black Friday. Estamos acelerando a venda de produtos, pois hoje somos uma empresa de tecnologia — diz Avellar, lembrando que a TIM é a única operadora na América Latina a oferecer os serviços de streaming da Apple combinados em seus planos.

Além do 16e, a TIM aposta em descontos em outros modelos, como o 14, 15 e 16. O iPhone 14, com 256 GB, caiu 67%, de R$ 7.799 para R$ 2.499. O iPhone 16, com 256 GB, está pela metade do preço: passou de R$ 8.599 para R$ 4.199. Em geral, as promoções ainda não envolvem os iPhones 17, lançados em outubro deste ano pela Apple.

Vivo promete desconto de 45%

A Vivo, por sua vez, também está jogando suas fichas na venda de aparelhos como os da Apple. A companhia dá um desconto de 45% no 16e, de 256 GB, que sai por R$ 3.599 no plano Vivo Total Família, a partir de R$ 260 por mês, com duas linhas. Na loja da Apple, o valor é de R$ 6.599. O iPhone 14, com 256 GB, teve redução de 30%, para R$ 2.999, em relação aos R$ 4.200 em lojas de varejo.

A Vivo lança ainda a campanha “Esquenta Purple Friday”, que tem parcelamento em até 21 vezes sem juros e frete grátis.

Segundo a operadora, na compra de qualquer modelo de iPhone a partir da família 14 — incluindo o Pro, Pro Max e 16e — o cliente pode levar AirPods 4 ou Apple Watch SE 2ª geração com descontos de até 40%. É o caso dos AirPods 4, que passaram de R$ 1.499 para R$ 899. O Apple Watch SE 2ª geração, de 44 mm, estará 29% mais barato, passando de R$ 2.799 para R$ 1.999.

A Claro, em seu esquenta de pré-temporada, anuncia o iPhone Air, de 256 GB, por R$ 8.599 no plano Claro Pós de 300 GB, a partir de R$ 319,90. No site da Apple, o mesmo modelo sai a R$ 10.499 — um desconto de 18%.

Na iPlace, os modelos também estão com oferta, com descontos de até 38%. É o caso do 16e, de 256 GB, que passou de R$ 6.599 para R$ 4.099. O iPhone 15, de 128 GB, tem desconto de 34%, de R$ 6.499 para R$ 4.299.

