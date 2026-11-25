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ofertas Black Friday 2026 deve movimentar R$ 165,8 milhões no comércio de Pernambuco, estima Fecomércio-PE Valor equivale a cerca de 1,3% de tudo o que o comércio pernambucano deve vender em novembro

As vendas de produtos ligados à Black Friday devem somar cerca de R$ 165,8 milhões no comércio de Pernambuco neste ano, segundo estimativa do Hub de Dados do Comércio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE). O cálculo inclui vendas em lojas físicas e pela internet durante esta sexta-feira (27), data em que as principais promoções serão divulgadas.

O valor equivale a cerca de 1,3% de tudo o que o comércio pernambucano deve vender em novembro, estimado em R$ 12,86 bilhões. Descontada a inflação, o faturamento total do mês deve ficar 8,29% abaixo do registrado em novembro de 2025. Segundo o Hub, no entanto, a queda não significa que o consumidor pernambucano esteja comprando menos.

O principal motivo para a queda, de acordo com a Fecomércio, é o endividamento das famílias. Pelo cálculo do Hub, a inadimplência sozinha impacta cerca de 3 pontos percentuais do resultado de novembro. Em sentido contrário, o crescimento da economia do estado e o bom desempenho do comércio nos últimos meses compensam parte da perda.

"A Black Friday continua sendo uma data importante para o comércio pernambucano que tem nela a chance de girar estoques e atrair clientes antes do Natal. Mas o cenário de 2026 pede cautela. O endividamento das famílias pesa, e o empresário que planejar bem as ofertas e o estoque vai atravessar o fim de ano em melhor posição", afirma Bernardo Peixoto, presidente da Fecomércio-PE.

O estudo faz uma ressalva: parte do que se vende na Black Friday não é consumo novo, e sim compras de Natal antecipadas para aproveitar descontos ou gastos que seriam feitos em outro momento. Novembro também concentra o pagamento da primeira parcela do 13º salário, que deve ser quitada até 30 de novembro.

"Quando o orçamento está mais apertado, a Black Friday tende a mudar a data da compra mais do que o tamanho dela. O consumidor que esperaria o Natal aproveita o desconto e compra agora. Por isso, olhar só para as vendas da data pode dar uma avaliação diferente da realidade que não aparece no fim de ano como um todo", explica Rafael Lima, economista da Fecomércio-PE.

*Com informações da assessoria de imprensa

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