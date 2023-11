Black Friday: 53,3% dos pernambucanos pretendem ir às compras

A- A+

De acordo com uma pesquisa de sondagem feita pela Fecomércio Pernambuco, em parceria com a Ceplan Consultoria, 53,3% dos consumidores pernambucanos pretendem realizar compras no período da Black Friday em 2023. Entretanto, em comparação ao mesmo período de 2022, os números são menores. No ano passado, 54,3% dos consumidores pretendiam ir às compras.

Entre os que não pretendem comprar, a indisponibilidade financeira é a principal razão para 25,6% dos pernambucanos não irem às compras. Logo após aparece o endividamento, com 21,6%. Já 17, 3% dos consumidores destacaram que a alta nos preços é um dos motivos para não aproveitarem a Black Friday.

Já para os pernambucanos com uma faixa de renda de até cinco salários mínimos, o valor aumenta para R$ 1.325. Para as famílias que recebem até dois salários mínimos, o valor diminui, chegando a R$ 490.

A pesquisa também mostrou que as lojas do comércio tradicional são a escolha principal dos consumidores, alcançando 50,1% em 2023. No mesmo período em 2022, o percentual foi de 44,9%. Em segundo lugar aparecem os shoppings, com uma participação de 42,9% do ano anterior. Uma alteração importante é a redução na preferência pelas compras online. O comércio eletrônico foi escolhido por 32,2% dos consumidores, em contraste com os 41,7% do ano de 2022.

A forma de pagamento mais buscada pelos consumidores pernambucanos continua sendo o cartão de crédito, representando 64,2% em 2023. Logo em seguida, o Pix aumentou comparado ao ano anterior e saiu de 22,6% em 2022, para 29,1% em 2023. A principal causa apontada para esse números, é o elevado nível de endividamento entre os consumidores com o cartão de crédito. Por fim, o pagamento via cartão de débito será a alternativa de 16% dos consumidores, preservando a média do ano passado.

A expectativa entre os empresários é que o crescimento no volume de vendas, no varejo tradicional, seja de 14,8%. Já para o varejo de shopping center, o percentual é de 15,3%. Essa expectativa é baseada nas estratégias de vendas que foram desenvolvidas para o período da Black Friday.

Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, falou sobre a pesquisa da Black Friday: "Há confiança na retomada do crescimento do comércio em Pernambuco, apesar do leve recuo em comparação ao ano de 2022. As médias de gastos estimadas em R$ 910 indicam uma disposição robusta para aproveitar as ofertas. A diversidade nas preferências de locais de compra, com um aumento notável na demanda por lojas do comércio tradicional, não inviabiliza o comércio nos shoppings e compensa o recuo no comércio eletrônico. Além disso, a mudança nas formas de pagamento, com uma redução no uso do cartão de crédito e um aumento no uso do PIX, reflete uma adaptação às novas tendências e, sobretudo, a fuga do endividamento. Entre os empresários, a expectativa de crescimento no varejo tradicional e de shopping center reforça o otimismo".

