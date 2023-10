Black Friday aumenta expectativas dos varejistas

A- A+

A temporada do Black Friday está chegando e este ano ele acontecerá no dia 24 de novembro. Segundo o overview feito pela F5 Ads, adtech pernambucana, a expectativa para 2023 em relação aos consumidores está em alta.

Um levantamento feito pela F5 Ads analisou o comportamento dos consumidores brasileiros e constatou que 62% do público pesquisado pretende fazer compras na Black Friday. Destes, 48% já estão pesquisando produtos e preços há cerca de três meses. O resultado positivo está de acordo com os dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em sua mais atual Pesquisa Mensal do Comércio (PMC). No acumulado do ano até o mês de julho houve um crescimento de 4,3% na receita nominal de vendas do comércio varejista pernambucano em relação ao mesmo período de 2022.

Com o aumento das vendas, o overview da F5 Ads aponta que há um aumento de 24% de buscas no Google sobre a Black Friday em comparação ao mesmo período do ano passado. “Mesmo com cenário econômico atípico, as pessoas estão esperando a Black Friday. E o percentual de pessoas que programam as compras antecipadamente mostra que trabalhar as oportunidades que a marca tem em diversos canais é muito importante para esse processo de decisão de compra”, aponta Bruno Moura,Head de Growth e Data Analytics da F5 Ads.

O Shopping Tacaruna e o Plaza Shopping já estão se preparando para a edição 2023 da Black Friday. Para atrair o consumidor que quer antecipar as compras, os dois centros de compras estão preparando ações especiais que antecedem a última sexta-feira do mês de novembro. A Black Friday de ambos acontecerá entre os dias 20 e 26 de novembro.

Além disso, o público poderá aproveitar as ofertas nas lojas Tacaruna Online, plataforma de vendas digitais do Shopping Tacaruna. As compras são entregues no endereço indicado pelo cliente com frete grátis.

