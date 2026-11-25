Black Friday: comércio do Recife e shoppings vão funcionar em horário especial na sexta-feira (27)
Estimativa é que a ação incremente em pelo menos 5% os negócios deste ano
O comércio do centro do Recife e shoppings da Região Metropolitana devem ampliar o horário de funcionamento nesta sexta-feira (27) para a Black Friday. A data é conhecida por oferecer descontos e movimentar compras.
Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife), Fred Leal, a estimativa é que a ação incremente em pelo menos 5% os negócios deste ano, em relação ao mesmo período de 2026.
Para atender clientes e ter mais chances de venda, as lojas do centro do Recife decidirão o próprio horário de funcionamento. A CDL Recife informou que alguns estabelecimentos já sinalizaram que vão abrir mais cedo e poderão estender conforme o movimento.
Já os shoppings centers funcionarão em horário especial, com fechamento prolongado até 23h em alguns estabelecimentos. De acordo com a CDL, a definição foi negociada entre os sindicatos patronal e o da categoria.
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Confira o funcionamento do comércio e shoppings da RMR na Black Friday:
Comércio
Na sexta-feira (27), o comércio do centro do Recife e bairros devem abrir mais cedo e pode estender o horário de funcionamento.
Recife
Shopping Recife - das 9h às 23h
RioMar Recife - das 9h às 23h
Shopping Boa Vista - das 9h às 21h
Shopping Tacaruna - das 9h às 23h
Plaza Shopping - das 9h às 23h
Shopping de Afogados - das 8h às 20h
Shopping ETC - das 7h às 21h
Olinda
Shopping Patteo Olinda - das 9h às 22h
Paulista
Paulista North Way Shopping - das 9h às 22h
Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes - das 9h às 23h
Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada - das 8h às 22h
Igarassu
Shopping Igarassu - das 7h às 22h
Moreno
Recife Outlet - das 9h às 21h.