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Negócios Black Friday: Comércio eletrônico fatura R$ 2,7 bi nas primeiras 15 horas, alta de 5,6% Valor supera o desempenho de 2025 no intervalo. Incluindo o movimento da véspera, vendas alcançam 5,64 bilhões, avanço de 10,8%

O comércio eletrônico brasileiro movimentou R$ 2,7 bilhões na Black Friday até as 14h59 desta sexta-feira, segundo primeiro balanço apurado pela Neotrust, solução de inteligência de mercado da Confi.

O valor representa uma alta de 5,6% em relação a igual período do ano passado.

Se somado o movimento da véspera - considerando a quinta-feira -, as vendas da Black Friday já chegam a R$ 5,64 bilhões, alta de 10,8% quando comparado com o mesmo intervalo da edição do ano anterior.

Manhã concentra salto de vendas

O ritmo de compras ganhou tração no início da manhã e foi o período de pico das vendas, conforme o balanço parcial. Entre 4h e 8h59, o faturamento somou R$ 691 milhões, um salto de 49,5% na comparação anual, o maior crescimento percentual do dia. O desempenho compensou a retração da madrugada (de 0h às 3h59), quando as vendas ficaram em R$ 182 milhões.

Já entre 9h e 12h59, a expansão perdeu fôlego, com alta de 1,9% e R$ 1,22 bilhão movimentados. Ainda assim, o intervalo entre 11h e 12h marcou o maior volume financeiro em uma única hora, atingindo R$ 317 milhões.

Para Léo Bicalho, diretor de Inteligência de Mercado da Neotrust, a desaceleração ao longo da manhã indica um fechamento mais contido.

— O volume de vendas continuou elevado, mas o crescimento percentual em relação a 2025 foi menor. Se essa tendência persistir, a expectativa é que a Black Friday termine com um avanço mais moderado que o previsto para o acumulado da sexta-feira — avalia.

Celulares lideram avanço

A data, bastante conhecida por concentrar ofertas de smartphones, fez jus à procura dos consumidores. Entre os 12 principais departamentos investigados pela pesquisa, Telefonia teve o maior ritmo de crescimento. A alta foi de 14,7% na comparação com a edição do ano passado.

Na sequência vêm "beleza e perfumaria", com 13,4%, e "ar e ventilação", com 10,7%. Já o setor de eletrodomésticos - que têm o maior volume financeiro, dado o tíquete-médio mais alto -, cresceu 5,6%. Também tiveram alta os seguintes departamentos: Esporte e Lazer (7,5%), Saúde (5,8%) e Informática, (0,7%).

Na outra ponta, venderam menos que no ano passado os eletroportáteis (-16,1%), moda e acessórios (-7,3%), casa e construção (-5,2%), eletrônicos (3,6%) e móveis (-2%).

Para Mauricio Cwajgenbaum, diretor de Negócios da Neotrust e Aftersale, a procura por itens de climatização é um reflexo tanto das ofertas agressivas quanto da preparação dos consumidores para o verão, que este ano tem seus efeitos agravados pelo El Niño.

Consumidor antecipou compras de beleza e games

O consumidor também dividiu as compras entre a véspera e o dia oficial das promoções, segundo o levantamento. Na quinta-feira, a procura cresceu em categorias de menor valor médio ou ligadas ao lazer.

Foi o caso de Beleza e Perfumaria, com alta de 62,5%, Ar e Ventilação (69%) e Games (38,4%). Na sexta-feira, a procura por jogos, por exemplo, recuou 14,2% na parcial do dia, até as 15h.

A pesquisa aponta que o consumidor voltou a atenção na sexta-feira para produtos de maior valor, como os de telefonia, em que descontos podem representar uma economia maior. Já categorias tradicionais de tecnologia não apresentaram reação e registraram queda no acumulado dos dois dias. Eletrônicos recuou 7,6% e Informática, 6,9%.

Para Léo Bicalho, a perda de fôlego em categorias historicamente procuradas na Black Friday, como consoles de videogame, reforça a avaliação de que a antecipação das ofertas pelo varejo distribuiu as compras ao longo de novembro, em vez de concentrá-las na sexta-feira.

O movimento também pode ter sido influenciado pelo lançamento de Grand Theft Auto VI (GTA 6), em 19 de novembro, uma semana antes da Black Friday.

Parte dos consumidores pode ter antecipado a compra do jogo e dos aparelhos necessários para jogá-lo, sem esperar pela tradicional última sexta-feira de novembro.

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