Black Friday: confira quais produtos terão os maiores descontos, segundo plataforma colaborativa

Uma das datas mais aguardadas pelo comércio e também por consumidores, a Black Friday acontece na próxima sexta-feira (24). E com tantas ofertas, até mesmo aqueles que já estão com uma lista de desejos pronta para aproveitar as promoções precisam prestar atenção: nem todos os preços são tão atraentes, e nem toda categoria traz ofertas.

Para ajudar os consumidores a aproveitarem a data da melhor maneira, a Promobit — plataforma colaborativa que registra anúncios de produtos — fez um levantamento com as categorias com maior volume de ofertas durante novembro, comparando com outros anos. E registrou ainda a média de descontos por categoria.

Flutuação de preço

No entanto, mesmo com o cálculo da média, Fabio Carneiro, CEO da Promobit, ressalta que há chance de flutuação de preços na data. Isso porque fatores como estoque, estratégia de marketing e também a forma de pagamento interferem no desconto final. Ele destaca o surgimento do Pix.

— Desde que surgiu o Pix, as lojas têm oferecido descontos mais atrativos para pagamento nessa modalidade, não só na Black Friday, mas ao longo de todo o ano.

Com o crescimento dos marketplaces, Carneiro acrescenta que a flutuação é ainda mais complexa, já que os vendedores concorrem entre si. Por isso, ressalta, é importante que consumidor pesquise antes de comprar.

Média de desconto por categoria

Moda e calçados: 49,35%

Supermercado e delivery: 46,26%

Bebidas: 42,58%

Móveis e decoração: 38,51%

Artigos para bebês e crianças: 35,03%

Informática: 32,20%

Smartphones, tablets e telefones: 28,23%

Eletrônicos, áudio e vídeo: 28,05%

Eletrodomésticos: 25,32%

A pesquisa apontou ainda que, enquanto algumas categorias apresentam um crescimento muito maior no volume de ofertas, como é o caso dos eletrodomésticos. Já brinquedos, itens de petshop e produtos para bebês e crianças têm um desempenho bem fraco durante a data.

— O que essas categorias têm em comum são o tíquete médio mais elevado, são produtos mais caros. Isso justifica o porquê de eletrodomésticos, smartphones e eletrônicos acabarem sendo muito buscados no período da Black Friday — explica Carneiro.

Crescimento de ofertas por categorias

Eletrodomésticos: 356,53%

Utilidades domésticas: 236,84%

Eletroportáteis: 236,12%

Móveis e decoração: 192,08%

Bebidas: 176,60%

Smartphones, tablets e telefones: 168,04%

Casa e construção: 167,49%

Cama, mesa e banho: 150,33%

Perfumes e beleza: 141,53%

Saúde e higiene: 138,90%

Relógios e joias: 132,53%

Eletrônicos, áudio e vídeo: 116,69%

Games: 112,59%

Mochilas e malas: 110,76%

Moda e calçados femininos: 92,96%

Câmeras, filmadoras e drones: 87,93%

Supermercado e delivery: 86,11%

Suplementos e fitness: 85,30%

Moda e calçados masculinos: 80,40%

Papelaria e material de escritório: 79,91%

Filmes, música e seriados: 79,80%

Informática: 79,41%

Outros: 79,12%

Viagem, pacotes e passagens: 75,70%

Livros, e-books e e-readers: 66,32%

Peças e acessórios para automóveis: 60,70%

Esporte e lazer: 59,49%

Ferramentas e jardim: 56,58%

Artigos para bebês e crianças: 46,76%

Petshop: 33,07%

Brinquedos e hobbies: 13,52%

Aplicativos e software: -3,33%

