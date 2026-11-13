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DESCONTO Black friday deve movimentar R$ 13,3 bilhões de 26 a 29 de novembro, aponta estudo Valor representa uma alta de 20,7% em relação ao mesmo período do ano passado

A projeção da Confi, por meio da empresa NeoTrust Service em parceria com o portal E-Commerce Brasil, é de que a Black Friday movimente R$ 13,3 bilhões de 26 a 29 de novembro deste ano no comércio eletrônico, uma alta de 20,7% em relação ao mesmo período do ano passado. A expectativa é de 69,4 milhões de produtos vendidos.

Apesar de ser oficializada no dia 27 de novembro, os resultados mais recentes mostram que a Black Friday já não se limita a uma única sexta-feira. Segundo a Neotrust, o faturamento do e-commerce na Black Friday de 2025 alcançou R$ 4,76 bilhões apenas no dia do evento. O mercado, nesse sentido, tem observado uma expansão das campanhas ao longo de todo o mês de novembro, consolidando o movimento conhecido como Black November.

Isso significa que as promoções se espalharam pelo mês e passaram a disputar o orçamento do consumidor por mais tempo, ou seja, a sensação contínua de oportunidade pode estimular decisões pouco planejadas e levar à aquisição de produtos que talvez nem sejam usados, com parcelas que avançam pelos meses seguintes.

Segundo a especialista em Finanças Pessoais da plataforma de investimentos Rico, Tahísa Durso, é essencial contar com planejamento, clareza sobre prioridades e atenção aos gatilhos de consumo, a fim de evitar que a Black Friday se transforme de economia em cilada.

"Promoção boa é aquela que cabe no planejamento e não a que cria uma despesa nova só porque parece imperdível", disse.

De acordo com Tahísa, é essencial estruturar uma lista de prioridades; acompanhar o histórico de preços dos produtos; definir um limite de gastos; verificar durabilidade, avaliações, garantia e política de troca; optar por marcas confiáveis; bem como o endereço do site e a identidade do vendedor, preferir cartões virtuais, ativar a autenticação em dois fatores e evitar links recebidos por mensagens ou anúncios suspeitos. A especialista ainda acrescentou que, para compras online, o cartão virtual também pode adicionar uma camada de segurança.

"Ao saber exatamente quanto pode ser destinado às compras, o consumidor planeja melhor, evita excessos e transforma o evento em uma oportunidade mais estratégica. Um orçamento claro elimina a sensação de improviso e devolve controle à experiência de compra", concluiu.



*Com informações da assessoria de imprensa

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