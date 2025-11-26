Black Friday enfrenta desafios no setor logístico

A- A+

Com a Black Friday marcada para a próxima sexta-feira (28), o setor logístico entra em sua fase mais intensa do ano. Segundo projeção da Confederação Nacional do Comércio (CNC), a edição deste ano deve movimentar R$ 5,4 bilhões, o maior volume em 15 anos. Promissora para o comércio, a data representa um grande teste de capacidade e resiliência para os operadores logísticos. O aumento expressivo no volume de pedidos exige planejamento minucioso para evitar atrasos.

Administrar a ansiedade do consumidor é o desafio do período. A comunicação clara sobre prazos e o acompanhamento em tempo real das entregas ajudam a reduzir atritos e fortalecer a confiança. “A ansiedade do cliente é um fator logístico. Quando ele sabe onde o pedido está e que o prazo será cumprido, a percepção de valor aumenta. A entrega é parte essencial da experiência do cliente”, destaca o diretor administrativo do Grupo Trino, Cláudio Fernandes.

Na ótica do especialista, o segredo para o êxito está no equilíbrio entre velocidade e precisão. “A Black Friday é o momento em que a logística é colocada à prova. As empresas precisam garantir que o aumento da demanda não comprometa a qualidade da entrega. Isso exige estrutura, planejamento e, principalmente, integração entre tecnologia e pessoas”, afirmou.

Para que nada fuja do controle, os operadores revisaram a armazenagem semanas antes da data. As empresas logísticas também reforçaram as equipes, ampliaram os turnos e implementaram controles adicionais de inventário. A automação e o monitoramento em tempo real são aliados para evitar gargalos e reduzir erros de separação e expedição. “As empresas que tratam a Black Friday como um projeto anual — e não como um evento isolado — são as que conseguem entregar resultados consistentes”, salienta o profissional.

Com a exigência por prazos cada vez menores, a preparação para a Black Friday deixou de ser uma operação sazonal para se tornar parte da estratégia permanente das empresas. As que investem em tecnologia, planejamento e capacitação de equipes não apenas superam o desafio da data, mas consolidam sua eficiência para todo o ano.

