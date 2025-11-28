A- A+

Negócios Black Friday: frete grátis amplia compras de itens baratos e creatina lidera vendas no Mercado Livre Sete em cada dez pedidos feitos hoje chegarão ao cliente até segunda; empresa registra recorde de pacotes em circulação nos centros de distribuição

Com o frete grátis disponível para uma faixa de preço menor, o consumidor passou a encher mais o carrinho com produtos mais baratos nesta Black Friday, diz o Mercado Livre.

Em volume, nas primeiras 12 horas desta sexta-feira, creatina, creme reparador, air fryer e sabão líquido dominaram as vendas, apesar de televisores, celulares, notebooks, geladeiras e lavadoras seguirem na liderança em valor de compras.

A empresa bateu um novo recorde na Black Friday deste ano, ao registrar 500 mil pacotes saindo simultaneamente dos Centros de Distribuição em apenas uma hora. Além disso, 70% das compras realizadas hoje devem ser entregues até segunda-feira. O CD de Cajamar sozinho despacha até 1 milhão de produtos por dia e tem capacidade para 18 milhões de peças.

André Castilho, diretor sênior de marketplace do Mercado Livre, diz que a Black Friday é a data de maior ticket médio do varejo. Dados internos mostram que 80% dos clientes se programam para comprar neste período.

Ele destaca que uma mudança operacional adotada em 2025 impulsionou as vendas: o frete grátis passou a valer para compras a partir de R$ 19, ante os R$ 79 anteriores. Implementada em junho, a medida elevou o volume de vendas em 34% até setembro e, nesta Black Friday, ampliou a busca por itens de menor valor na plataforma.

— O nosso mix de produtos (de produtos mais vendidos) também refletiu essa mudança. A gente está vendendo itens mais baratos na comparação com o ano passado. É mais fácil comprar no e-commerce.

A operação logística do Mercado Livre envolve mais de 29 centros de distribuição, nove aviões e mais de 5 mil operações pelo país. Segundo Castilho, várias categorias cresceram frente ao ano passado, como eletrodomésticos, moda e beleza, ferramentas e construção. Suplementos, especialmente creatina, também dispararam.

Outra tendência que marcou a Black Friday deste ano é o peso dos cupons na decisão de compra:

— Temos visto que a existência de cupons é um fator relevante na decisão de compra do consumidor. Por isso, viemos forte em cupons neste ano com a oferta de 100 milhões em cupons, um crescimento de 150% versus o ano passado. Então é um aumento relevante nessa mecânica e no final das contas é muito bom para o consumidor que consegue comprar as coisas que precisa com um preço muito, muito competitivo.

A expectativa da empresa é fazer desta Black Friday o maior dia de vendas da sua história, superando o último 11.11 (Dia dos Solteiros).

Diogo Sales, diretor de operações, lembra que 76% dos consumidores da Black Friday passada pretendem comprar de novo este ano. Para acompanhar a demanda crescente, a empresa vem ampliando sua frota de robôs e já soma 500 em funcionamento.

Em setembro, o Mercado Livre anunciou uma nova geração de 125 robôs responsáveis pela separação de produtos. Eles conseguem manusear até 105 mil itens por dia, reduzindo em 25% o ciclo de processamento de pedidos múltiplos. Isso encurta em cerca de uma hora o preparo de cada encomenda, acelerando as entregas.

Basicamente, antes o atendente precisava caminhar até a prateleira, pegar o produto e levá-lo até a estação de embalagem. Agora, muitos desses profissionais trabalham sem sair do lugar: os robôs levam até eles estantes cheias de itens. Pelo sistema, o funcionário identifica qual produto retirar e em qual caixa colocá-lo, que então segue pelas esteiras até o processo de empacotamento.

— O robô transforma o que é uma atividade de andar em uma atividade que é uma estação parada. Então ele reduz o deslocamento dessa atividade em quase 70%. Uma outra vantagem que a gente tem com os nossos robôs é reduzir o prazo. Temos 30% menos tempo para fazer a tarefa como um todo — diz Sales.

Veja também