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Promoções Black Friday movimenta comércio do Recife com descontos de até 70%; confira horários e dicas Os shoppings centers e algumas lojas do Centro do Recife estão com horário especial durante a data promocional

A Black Friday, dia comercial mais esperado por varejistas e consumidores, por conta da promessa de grandes descontos, faz crescer o número de vendas em diversos setores. A data promocional, realizada nesta sexta-feira (27), movimenta o comércio pernambucano, com horários estendidos, e promoções diversas. Porém, é necessário que o consumidor esteja atento para não cair em golpes ou falsas promoções.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife), Fred Leal, revelou a expectativa para a Black Friday deste ano. “A estimativa é que a ação incremente em pelo menos 5% os negócios deste ano, em relação ao mesmo intervalo de 2025.”

No Centro do Recife, cada loja definiu o próprio horário de funcionamento para a data, afirmou Fred Leal. Na Rua da Palma, por exemplo, alguns estabelecimentos abrem a partir das 7h. Já os shoppings centers também funcionam em horário especial durante a data promocional.

Shoppings

Intitulada “Happy Friday”, a ação do RioMar Recife, no bairro do Pina, na Zona Sul da capital pernambucana, conta com funcionamento das 9h às 23h em todas as operações. De acordo com o shopping, estão sendo oferecidos descontos de até 70% em produtos de diferentes segmentos, como moda, calçados e acessórios, eletroeletrônicos, decoração e utilidades para o lar, beleza e perfumaria, além de opções de gastronomia e serviços.

O Shopping Recife, em Boa Viagem, na Zona Sul, também funciona das 9h às 23h. O empreendimento oferece descontos que variam de 50% a 70% em mais de 400 lojas e em diversos segmentos, como perfumaria, beleza, moda, decoração, eletroeletrônicos e telefonia, incluindo celulares e smartwatches, além de utensílios para casa.

No Shopping Tacaruna, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, as promoções em lojas e quiosques, incluindo operações de alimentação e lazer, começaram na última segunda-feira (23) e seguem até o próximo domingo (29). As ofertas fazem parte da campanha Best Week Tacaruna e podem chegar a 70% de desconto em segmentos como moda, calçados, acessórios, beleza, perfumaria, eletrônicos, artigos para o lar e brinquedos, entre outros. Nesta sexta, o centro de compras funciona das 9h às 23h.

Já o Shopping Patteo Olinda, no Grande Recife, funciona das 9h às 22h. O centro de compras oferece até 70% de desconto nas lojas participantes. As promoções começaram desde a última segunda, com a Patteo Friday.

Outros shoppings da Região Metropolitana do Recife (RMR) também funcionam em horário especial, como Shopping Boa Vista (9h às 21h); Plaza Shopping (9h às 23h); Paulista North Way Shopping (9h às 22h); Shopping Guararapes (9h às 23h); Shopping Costa Dourada (8h às 22h); Shopping Igarassu (7h às 22h); Shopping de Afogados (8h às 20h); Shopping ETC (7h às 21h); e Recife Outlet (9h às 21h).

Dicas

Apesar das diversas ofertas e dos descontos atrativos durante a Black Friday, os consumidores precisam ficar atentos na hora das compras para evitar golpes, falsas promoções e prejuízos financeiros. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP) divulgou uma série de recomendações. Segundo o órgão, é importante pesquisar antes de efetuar a compra. O mesmo produto pode ter uma grande variação de preço de uma loja para outra.

Além disso, para as compras on-line, é essencial ter certeza sobre as questões ligadas ao frete. O estabelecimento comercial precisa informar de maneira transparente quanto tempo leva para a compra chegar até o comprador. Também deve ser informado se o frete é gratuito ou se há aumento de custo final para o consumidor.

O consumidor também tem o direito de se arrepender da compra. Esta decisão pode ser tomada dentro de sete dias após o negócio ter sido concluído. Segundo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o prazo começa a contar a partir da data de recebimento do item.

É necessário, também, que o consumidor tenha atenção com links e sites suspeitos. Segundo levantamento feito pela consultoria Redbelt Security, que monitorou 7.193 endereços na internet, há 211 potencialmente maliciosos. De acordo com a empresa, criminosos criam golpes usando marcas famosas para enganar os consumidores.

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