Negócios Black Friday ou "Black November"? Vendas em marketplaces já cresceram 12% na primeira semana do mês Descontos passaram a influenciar compras ao longo de um período ampliado, mostram dados de empresa especializada em softwares para o varejo

O ano de 2025 deve consolidar a Black Friday como um período prolongado de descontos, que deixa de ser um evento concentrado em um único dia para influenciar todo o mês de novembro. É o que apontam especialistas da Linx, empresa especializada em softwares para o varejo.

Segundo dados da companhia, as vendas realizadas por meio de marketplaces no Brasil cresceram 12% na primeira semana de novembro, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

De acordo com Daniel Mendez, diretor-executivo de e-commerce da Linx, o consumidor já entendeu que as promoções se estendem por todo o mês e passou a pesquisar com mais antecedência. Ainda assim, a expectativa pelo “grande dia” (o 28 de novembro) permanece, especialmente para os produtos de maior valor.

— Embora o consumidor saiba que a campanha é do mês inteiro, ainda tem expectativa de que o melhor dia será o da Black Friday, que vai ser mais barato. Produtos mais baratos, ele vai comprando. Agora, o que é mais caro, ele vai pesquisando ao longo do mês e arrastando até a Black Friday.

O “Black November” é uma consequência do consumidor mais planejado, que compara preços e sabe encontrar uma boa oportunidade de compra, mas também do varejo, que passou a adotar uma postura mais estratégica de vendas. Se antes a data servia apenas para liquidar estoques, agora recebe atenção especial, com promoções planejadas e logística própria.

Para Cláudio Alves, diretor-executivo de Enterprise da Linx, os varejistas agora operam “em ritmo de guerra”. Um exemplo é a expansão da chamada “prateleira infinita”, modalidade em que o lojista vende produtos que não estão disponíveis fisicamente na loja, mas constam no estoque online. Em outubro de 2025, as vendas nesse formato aumentaram 48% em relação ao mesmo mês de 2024.

— A Black Friday sempre foi vista como um momento de queimar produto, gerar margem e formar caixa, mas está migrando de uma data para liquidar estoques. Agora, a gente já vê os varejistas indo numa linha de adquirir um produto para o estoque justamente para a Black Friday — disse Rafael Reolon, diretor executivo de retail na Linx.

O movimento vem acompanhado de maior personalização e investimento em campanhas de fidelização, como programas de cashback. Segundo a Linx, 32,9% das compras realizadas no varejo, entre os meses de julho e setembro de 2025, estavam atreladas a campanhas ou promoções, um avanço de 7,3 pontos percentuais em relação a 2024. No mesmo período, a adoção de soluções de fidelização pelos varejistas cresceu 33%.

Aumentou também a digitalização do varejo: 9,9% das lojas físicas passaram a operar online neste ano. Outro destaque foi o avanço das vendas realizadas via TikTok Shop, que dispararam 590% entre maio e outubro de 2025. No mesmo período, as pequenas e médias empresas registraram aumento de 7,3% nas vendas digitais.

