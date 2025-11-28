A- A+

Negócios Black Friday: pagamentos com Pix registraram alta de 36,28% nas primeiras 15h, segundo Itaú As vendas no geral subiram 31% na comparação com o mesmo intervalo de horas do ano passado

A Black Friday se mantém aquecida, movimentando o setor de comércio e serviços em todo o país. Segundo levantamento do Itaú Unibanco, até às 15h, houve aumento de 31% nas vendas na comparação com as mesmas horas da data comercial do ano passado.

A apuração considera as vendas realizadas nas Laranjinhas e nas soluções de e-commerce (operadas pela Rede) com cartões de débito, crédito, voucher e Pix. Considerando apenas o e-commerce, a alta foi de 36,59%.

Os pagamentos com Pix tiveram alta de 36,28% em relação ao mesmo período do ano passado. Considerando-se todos os meios de pagamento, o segmento de turismo & entretenimento teve aumento de vendas de 77%, seguido por alimentação (28,2%); saúde(19,8%), e veículos (14,4%).

“A Black Friday concentra o maior volume de transações do ano e testa, ao mesmo tempo, a confiança do consumidor e a capacidade operacional do varejo”, afirma Rodrigo Bizzotto, superintendente de Produtos da Rede, do Itaú Unibanco.

Segundo ele, a consolidação do Pix reforça essa nova dinâmica de consumo, em que tecnologia e confiança “andam lado a lado para impulsionar o crescimento dos empreendedores.”

