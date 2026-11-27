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negócios Black Friday: papel higiênico lidera ranking no Mercado Livre, e parcelamento chega a 27 vezes Varejista montou estratégia agressiva para atrair os consumidores num momento de famílias endividadas e juros elevados, com a Taxa Selic estacionada em 13,75%

Maior plataforma de comércio online do país, o Mercado Livre já contabiliza os primeiros resultados da Black Friday deste ano. Papel higiênico, produtos de limpeza doméstica, como detergente e amaciante de roupas, e de beleza, como hidratante e xampu, lideram em volume como os produtos mais vendidos.

Já em valor, videogames, TVs e geladeiras são os mais buscados pelos consumidores.

Segundo a plataforma, nas 12 primeiras horas da operação, a empresa já registrou o maior volume de itens vendidos e de compradores únicos de sua história na data promocional.

Os números são resultado de uma estratégia agressiva do Mercado Livre para atrair os consumidores num momento de famílias endividadas e juros elevados, com a Taxa Selic estacionada em 13,75%.

A principal medida foi ampliar o parcelamento. As prestações alcançam até 27 vezes sem juros no cartão do Mercado Pago, fintech do grupo. O patamar é o maior número de parcelas na história do marketplace.

— É um valor inédito para nós. Entendemos que a conta do brasileiro está apertada. O Mas o Mercado Pago é uma das nossas fortalezas, e a maneira mais barata de comprar no Mercado Livre. Mas também oferecemos diferentes alternativas. Há clientes que preferem o Pix, e temos uma operação grande de descontos para pagamentos via Pix, geralmente em compras de tíquete menor — detalha André de Castilho, diretor sênior de Marketplace da plataforma.

O marketplace também liberou mais de R$ 100 milhões em cupons para o período de vendas entre o 11/11 e a Black Friday, a primeira etapa da maior janela de promoções do ano, que engloba ainda o 12/12 e o Natal.

O maior voucher concedido aos consumidores é de R$ 1,2 mil, válido para compras acima de R$ 3 mil pagas com o cartão de crédito do Mercado Pago.

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