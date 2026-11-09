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Black Friday Black Friday: saiba identificar descontos reais e evitar golpes nas compras Consumidores devem pesquisar preços com antecedência, avaliar as condições de pagamento e redobrar a atenção para evitar falsas promoções e fraudes durante o período de ofertas

Com a proximidade da Black Friday, marcada para 27 de novembro, consumidores começam a pesquisar produtos e comparar preços em busca de ofertas. Em meio à divulgação de descontos e promoções, porém, é preciso atenção para identificar oportunidades reais, evitar compras por impulso e não cair em fraudes durante o período.

A cautela aparece nas intenções de compra para este ano. Pesquisa da Globo, realizada com 2 mil pessoas entre os dias 6 e 9 de outubro, aponta que 36% dos entrevistados pretendem comprar na Black Friday. Ao mesmo tempo, 65% esperam encontrar descontos melhores do que os oferecidos no ano passado, e 84% afirmam que só pretendem comprar se encontrarem preços realmente menores do que em outros períodos.

A pesquisa antecipada é outra estratégia adotada pelos consumidores. Um levantamento da LWSA, realizado com 1.044 pessoas que pretendem comprar na data, mostra que 50% começam a pesquisar ofertas com mais de um mês de antecedência, enquanto 72% se preparam financeiramente para o evento. Além disso, 54% planejam distribuir as compras ao longo de novembro, conforme as ofertas aparecem, e apenas 20% pretendem concentrar as aquisições na sexta-feira, 27 de novembro.

O planejamento, porém, nem sempre impede decisões precipitadas. Segundo dados apresentados pela Serasa, em pesquisa realizada em parceria com o Google e a Offerwise, 53% dos entrevistados afirmaram realizar compras rapidamente para não perder uma oportunidade, enquanto 47% reconhecem agir de maneira mais impulsiva durante a Black Friday.

Planejamento e pesquisa

Para a economista Monaliza Ferreira, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), acompanhar os preços com antecedência é uma das principais estratégias para evitar falsas promoções. Segundo ela, o consumidor deve pesquisar os valores dos produtos antes mesmo do período promocional.

A comparação também deve considerar as diferentes condições de pagamento. Além do percentual de desconto divulgado pelas lojas, é importante observar a diferença entre os preços à vista e a prazo, já que as compras parceladas podem incluir juros e outros custos financeiros.

A sensação de urgência provocada por anúncios como “últimas unidades” e “oferta por tempo limitado” também exige atenção. Para a economista, o consumidor deve questionar esse tipo de apelo, principalmente durante a Black Friday, período para o qual os lojistas costumam se preparar antecipadamente.

O ideal, segundo ela, é estabelecer uma lista de prioridades e definir quanto poderá ser gasto antes de começar a aproveitar as ofertas. Esse planejamento deve considerar os compromissos financeiros já existentes, como habitação, educação, saúde e alimentação, despesas que não devem ser comprometidas em função de uma promoção.

O pagamento à vista, seja em dinheiro, Pix ou débito, também pode ser vantajoso quando oferece condições melhores do que o parcelamento. Para a economista, o consumidor deve observar a diferença entre os valores cobrados em cada modalidade.

“Sim, sem dúvida, seja em espécie, no Pix ou no débito, essa será sempre a melhor opção. E ter atenção porque o valor à vista não pode ser o mesmo do valor a prazo, do contrário, estará pagando pelo valor do dinheiro no tempo (ainda que não esteja utilizando este tempo)”, explicou.

Economista Monaliza Ferreira, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Foto: Autoral.

Consumidor

O estudante de Educação Física, Daniel Nietzscher, também relata que acompanha os preços antes do período promocional para identificar possíveis descontos artificiais. Interessado em comprar um iPhone 17, ele afirma que monitora os valores há algum tempo, mas ainda não encontrou uma oferta que considere vantajosa.

“Eu venho pesquisando os preços há algum tempo e, por enquanto, eles estão dentro do padrão. Já percebi situações em que o celular aumenta de valor antes e, quando chega a Black Friday, baixa novamente para o preço que já era vendido. Para mim, isso não vale a pena, então fico bastante atento a esses detalhes”, contou.

Estudante de Educação Física, Daniel Nietzscher, também relata que acompanha os preços antes do período promocional para identificar possíveis descontos artificiais. Foto: Arthur Botelho/ Folha de Pernambuco.

Como pretende comprar um aparelho de valor mais elevado, afirma que estabelece um limite de gastos e avalia as condições de pagamento.

“Como é uma compra maior, prefiro colocar no cartão e pagar aos poucos. Mas, quando é Black Friday, procuro priorizar o Pix à vista, porque a gente já se livra de alguma coisa”, explicou.

Daniel relata ainda que já desistiu de compras por desconfiar de possíveis golpes. Por isso, pretende aguardar o período promocional para avaliar as ofertas com mais segurança.

Já o estudante de Educação Física, Sérgio Alex vê a Black Friday como uma oportunidade para renovar produtos e itens da casa. Segundo ele, a atenção deve ser redobrada durante as compras, especialmente porque já foi vítima de golpes.

O consumidor também destaca a importância de pesquisar antes de fechar uma compra, especialmente quando a oferta apresenta preços muito abaixo dos praticados no mercado. Ele conta que já foi vítima de um golpe.

"Eu vi um anúncio de uma televisão com um preço excelente, entrei em contato com o vendedor e, depois que fiz o pagamento, ele sumiu. Logo percebi que tinha sido vítima de um golpe", relatou.

Após a experiência, passou a redobrar os cuidados antes de realizar compras. Entre as medidas adotadas estão comparar preços em diferentes lojas, consultar avaliações de outros consumidores e verificar os valores também em estabelecimentos físicos.

Atenção aos golpes

O gerente-geral do Procon-PE, Antonio Carlos, reforça que além de acompanhar o histórico de preços, também é importante verificar a reputação da loja e desconfiar de ofertas muito abaixo dos valores praticados no mercado, especialmente quando divulgadas por links recebidos em redes sociais, aplicativos de mensagens ou e-mails.

Um dos golpes mais comuns durante a Black Friday é a chamada “metade do dobro”, quando fornecedores aumentam artificialmente os preços semanas antes da data para anunciar descontos que, na prática, não representam uma economia real. Para identificar esse tipo de prática, o gerente recomenda utilizar plataformas de comparação e acompanhar a variação dos valores com antecedência.

No ambiente digital, entre as fraudes mais frequentes estão páginas falsas que imitam grandes redes varejistas, perfis fraudulentos em redes sociais e anúncios de lojas inexistentes.

A atenção também deve ser redobrada no momento do pagamento, principalmente por Pix e boleto bancário.



“Antes de confirmar a transferência ou pagar o boleto, verifique o nome do favorecido, a razão social e o CNPJ. Se aparecer o nome de outra pessoa física ou de uma empresa desconhecida, interrompa imediatamente a operação”, alertou.

Em caso de golpe, a orientação é entrar em contato imediatamente com a instituição financeira. Nas transações realizadas por Pix, o consumidor pode solicitar a abertura do Mecanismo Especial de Devolução (MED), procedimento que permite tentar recuperar os valores transferidos.

Nas compras com cartão, é importante solicitar o bloqueio e contestar a transação junto ao banco. Também é recomendado registrar um boletim de ocorrência e formalizar a denúncia junto ao Procon.

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