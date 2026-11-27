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Mercado Financeiro Black Friday também é oportunidade de comprar comida: veja descontos em supermercados e fast-foods Promoções incluem cupons, combos, bebidas e produtos da cesta básica; veja preços e condições

Supermercados, redes de fast-food e aplicativos de entrega prepararam ofertas especiais para a Black Friday. As promoções incluem descontos em alimentos e bebidas, combos promocionais e cupons que podem reduzir o preço de lanches e produtos da despensa.

Há opções para diferentes momentos do dia, do café da manhã ao jantar, além de condições especiais para compras em maior quantidade. Algumas ofertas exigem o uso de aplicativos ou cupons, e os prazos variam conforme a empresa. Confira:

Brasil Cacau

As promoções vão até o dia 30. Entre os exemplos estão o Panettone de Frutas por R$ 32,99, o Panettone de Gotas por R$ 35,99 e o Panettone Trufado por R$ 43,99, além do combo com as três versões por R$ 109,99. A campanha também oferece vantagens para compras em maior quantidade, como “leve 5 e pague 4” ou “leve 10 e pague 7” em trufas.

Burger King

Reúne ofertas exclusivas por meio de cupons no aplicativo da rede até o dia 30. O principal destaque é o combo de quatro itens por R$ 19,90, que inclui um sanduíche à escolha, batata pequena, refrigerante e casquinha. A ação também conta com semanas temáticas em parceria com McCain, Seara e Friboi, trazendo ofertas como balde de batata por R$ 16,90 e dez unidades de BK Chicken por R$ 8,90.

Carrefour

A principal etapa promocional da Black November da rede acontece até o dia 30, ações na Cyber Monday, próxima segunda-feira. Um dos principais destaques deste ano será a operação especial de mais de 90 hipermercados em todo o Brasil, que funcionarão por 90 horas ininterruptas, a partir das 6h do dia 26 de novembro até o dia 29. A rede vai oferecer condições especiais de pagamento com os cartões Carrefour, Atacadão e Sam's Club, como o parcelamento em até 20 vezes sem juros em categorias selecionadas e a possibilidade do cliente começar a pagar somente em janeiro de 2027, conforme as condições da campanha.

Domino's Pizza

Todas as pizzas salgadas do cardápio saem pela metade do preço, independentemente do sabor ou do tipo de massa, até o próximo domingo. No dia 30, segunda, a promoção muda: quem levar duas paga apenas uma, já que a de menor valor sai de graça, para os tamanhos médio e grande, nas versões fina ou tradicional.

Dr. Peanut

Na compra de cinco pastas de amendoim de 250g, o consumidor ganha mais três brindes em produtos variados. A condição especial leve 8, pague 5 vale para pastas sabores Brownie, Bueníssimo, Leite em Pó, Bombom Italiano e Pistache. Entre as opções de brindes, o consumidor poderá escolher os combos de preferência: Combo Avelã: 1 pasta de 250 g sabor Avelã + 1 alfajor Avelã + 1 wafer Avelã; Combo Cookies: 1 pasta de 250 g sabor Cookies & Cream + 1 alfajor Cookies + 1 wafer Cookies; ou Combo Doce de Leite: 1 pasta de 250 g sabor Doce de Leite + 1 alfajor Doce de Leite + 1 wafer Doce de Leite.

Freixenet

Até a próxima segunda-feira (30), a marca de espumantes e vinhos oferece descontos progressivos de até 20% em produtos selecionados no seu site. Na compra de três unidades, o abatimento é de 5%. Com quatro, sobe para 10%. Cinco garrafas garantem 15%. A partir de seis, chega ao teto da promoção. O Cava Freixenet Cordon Negro Brut de 750ml, por exemplo, anunciado por R$ 115,90, pode sair por R$ 92,72 cada para quem leva meia dúzia. Nas regiões Sul e Sudeste, o frete é grátis acima de R$ 499.

Kopenhagen

Até o dia 30, o consumidor recebe 50% de desconto na segunda unidade de produtos selecionados. Com o desconto, na compra de duas unidades, o Panettone Lajotinha 870 g passa de R$ 159,90 para o equivalente a R$ 119,93 por unidade. Além disso, nas compras a partir de R$ 399,90, com pelo menos um item da linha de Natal, o consumidor recebe uma necessaire exclusiva; a partir de R$ 699,90, ganha uma Tote Bag Puffer. No e-commerce, o valor mínimo para obter frete grátis também é reduzido durante a Black Friday para uma faixa entre R$ 200 e R$ 250, dependendo da região.

McDonald's

No aplicativo, até o dia 30, McFlurry Ovomaltine sai por R$ 1,99 e a McOferta Big Mac com McFritas Pequena e Refri 300ml sai por R$ 19,90. Quem fizer a primeira compra pelo app do Méqui, no valor mínimo de R$ 15 e utilizando o código “ZERANDO”, ganha um sundae grátis. Além disso, a rede se une à Mastercard para oferecer 50% de desconto em pedidos realizados pelo app com pagamento por cartões de crédito ou débito da bandeira. A oferta não é válida para pagamentos por carteiras digitais e o desconto máximo é de R$ 20 por CPF, limitado a uma transação por usuário durante o período.

Old Parr

A marca criou o “Cupom Indomável”, veiculado na Rádio Metropolitana e no Spotify, desafiando o público a decifrá-lo. Quem consegue descobrir o código resgata um cupom de até 20% de desconto na Amazon, válido para a compra de Old Parr 12 anos até o dia 30, saindo de R$ 79,90 por R$ 63,92.

Pão de Açúcar

As bebidas estão entre os destaques, com rótulos especiais de cerveja, vinhos, destilados — uísque, vodca e gim —, drinques prontos e refrigerantes. Cafés e cápsulas, massas, molhos, azeites, bombons e salgadinhos também têm preços menores. Queijos, itens para churrasco, produtos de limpeza, descartáveis e artigos para pets completam a seleção. Entre as ofertas válidas até quarta-feira (dia 25), a Heineken de 473ml custa R$ 5,29. O leite UHT Tirol de 1 litro sai por R$ 3,99.

Popeyes

Os descontos ultrapassam 50% nas compras até o dia 29. O Combo 4 em 1 (Clássico Nola, Batata Cajun P, Free Refill e tira de filé) sai de R$ 24,90 por R$ 19,90; o sanduíche Clássico Nola por R$ 9,90 e a Batata Cajun P por R$ 4,90.

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