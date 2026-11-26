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turismo Black Friday tem resorts com até 50% de desconto em Porto de Galinhas e Jericoacoara Período do ano é oportunidade para conseguir opções de desconto para o Natal, réveillon e para quem prefere viajar depois do Carnaval

A Black Friday, conhecida por trazer ofertas no fim do ano, também traz oportunidades para quem aprecia o turismo. No caso de alguns resorts, como os da Gav Hotéis e Resorts, há diferentes opções de desconto para o Natal, réveillon e para quem prefere viajar depois do Carnaval. As vendas estão abertas e seguem até segunda-feira (30), no site oficial.

Na praia de Muro Alto, em Porto de Galinhas, quem pretende aguardar a chegada de 2027 no Porto Alto encontra diária de R$ 1.888,59 na cotação com pagamento via Pix. A estadia de cinco noites custa R$ 9.915,12, incluídos os impostos e taxas. A tarifa é para um apartamento com varanda e vista para a área de lazer, inclui café da manhã e estacionamento e não é reembolsável.

No réveillon do Porto Alto, o desconto chega a 20% e a 50% em datas selecionadas de março no Porto 2 Life. A campanha da rede também contempla o Jeriquiá Lagoa, que abre em dezembro na região de Jericoacoara, no Ceará.

Na mesma praia, o Porto 2 Life tem uma das opções com o desconto máximo da campanha. Para hospedagem de 21 a 24 de março de 2027, por exemplo, a diária sai por R$ 618,92 no Pix, e as três noites somam R$ 1.949,59, com impostos e taxas.

A reserva inclui café da manhã e estacionamento e permite cancelamento gratuito até 6 de março. No Ceará, a novidade para as férias de verão é o Jeriquiá Lagoa, com inauguração prevista para dezembro, no município de Cruz.

Primeiro resort da rede no estado, o empreendimento fica em frente à Lagoa do Paraíso, a poucos minutos da Vila de Jericoacoara. “A campanha é uma oportunidade de apresentar a diversidade dos nossos destinos e aproximar novos clientes das possibilidades de viagem que oferecemos. Com a ampliação do portfólio, conseguimos chegar a diferentes públicos e atender a interesses variados”, destaca Diego Garcia, diretor comercial da Gav Hotéis e Resorts.

Condições

De acordo com a empresa, o desconto de até 50% incide sobre a tarifa vigente e varia conforme o resort, a data, a acomodação e o regime de alimentação. Quem paga o valor integral no Pix recebe mais 7% de desconto sobre a tarifa promocional. No cartão, é possível parcelar em até 18 vezes sem juros, com parcela mínima de R$ 150, conforme aprovação da administradora.

Para as famílias, a campanha ampliou de 12 para 14 anos a idade limite para hospedagem gratuita de até duas crianças, desde que acompanhadas por pelo menos um adulto pagante. As condições valem para novas reservas, e as acomodações promocionais podem se esgotar antes de 30 de novembro.

Próximas entregas regionais.



O Nordeste concentra três das quatro entregas previstas pela Gav no país até o fim de 2027. O resort cearense abre o calendário, que terá sequência em Alagoas, onde estão em obras o Oikos Maragogi, em Maragogi, e o Areya Barra, em Barra de São Miguel. Em Cruz, a companhia também tem um segundo projeto, o Jeriquiá Dunas, vizinho ao Jeriquiá Lagoa. Lançado no fim de 2025, o empreendimento segue em obras.

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